La Danimarca blocca i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson

In Danimarca stop ai vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson: la decisione a causa dei possibili legami con i casi di trombosi

A partire da oggi la Danimarca smette di somministrare il vaccino anti covid di AstraZeneca. La decisione è stata presa a causa dei possibili legami con i casi di trombosi.

Come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) lo riferiscono fonti citate dai media danesi. Copenaghen fermerà inoltre la somministrazione del siero Johnson & Johnson fino a nuovo ordine.

Quasi un milione di danesi ha già ricevuto i primi vaccini, il 77% con il vaccino di Pfizer-BioNTech, il 7,8% con quello di Moderna e il 15,3% con quello di AstraZeneca, prima che fosse sospeso.

L’organismo di controllo dei farmaci dell’Unione Europea ha detto la settimana scorsa di aver trovato un possibile legame tra il vaccino e casi molto rari di eventi trombotici, ma ha detto che il rischio di decessi a causa del COVID-19 era “molto maggiore” del rischio di mortalità per i rari effetti collaterali.

Il regolatore, tuttavia, ha lasciato ai singoli stati di fare le proprie valutazioni del rischio e decidere come amministrare il vaccino in base alle condizioni locali che variano ampiamente in tutto il blocco. Una serie di paesi in tutto il mondo, tra cui Francia e Germania, ha ripreso a somministrare il vaccino ad alcuni gruppi di età, soprattutto quelli sopra i 50 o 60 anni.

La Danimarca, un paese di 5,8 milioni di persone, è in procinto di riaprire scuole, ristoranti, centri commerciali e attività culturali, dopo che il tasso giornaliero di infezione è rallentato a 500-600 al giorno da diverse migliaia in dicembre.

Il direttore dell’autorità sanitaria danese Soren Brostrom ha detto il mese scorso che la Danimarca “segue un principio di precauzione” per quanto riguarda il vaccino di AstraZeneca.

È stato il primo paese a sospendere inizialmente tutto l’uso del vaccino a marzo per problemi di sicurezza e ha anche messo in pausa il vaccino della Johnson & Johnson in attesa di ulteriori indagini su un possibile legame con rari casi di coaguli di sangue.