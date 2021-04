Arrivano le nuove sneakers Veja x Rick Owens

Quarto atto della collaborazione tra Rick Owens e VEJA, una collisione creativa che ha dato forma alle sneakers Veja x Rick Owens

Si rinnova la collaborazione tra Rick Owens e VEJA, una collisione creativa che ha dato forma alle sneakers Veja x Rick Owens , risultato di un dialogo che tocca i quesiti e le sfide del sistema moda contemporaneo.

La Runner Style 2 ha l’intersuola composta per il 57% da zucchero di canna e per il 5% da olio di banana combinato con il 30% di gomma amazzonica e il 31% di scarti della lavorazione del riso per la suola. La tomaia V-Knit è realizzata in 100% poliestere riciclato derivante da bottiglie di plastica.

Il secondo modello VEJA e Rick Owens, realizzato in C.W.L è più strutturato e full black presenta la doppia etichetta Rick Owens e il logo VEJA sul retro. Il modello è dotato di mega-lacci aggiuntivi in grigio scuro combina una tela di cotone organico al 100%, rivestita con P.U., amido di mais e olio di ricino. Questo tessuto vegano è al 54% di origine biologica. L’intersuola è composta per il 40% da zucchero di canna.

Le sneakers Veja x Rick Owens sono Made in Brasil e sono da oggi disponibili Worldwide nei negozi e on line su www.veja-store.com