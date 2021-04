Sta per uscire il nuovo disco di Vasco Brondi

“Paesaggio dopo la battaglia” è il nuovo disco di Vasco Brondi: sarà disponibile a maggio su tutte le piattaforme digitali

Ha archiviato il progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica e recentemente lo abbiamo visto collaborare con Francesca Michielin nel suo singolo “Cattive stelle”. Ora Vasco Brondi è pronto a lanciare il suo nuovo disco. Esce il 7 maggio “Paesaggio dopo la battaglia”, il primo dopo l’esperienza come LLDCE.

“Paesaggio dopo la battaglia – scrive Vasco Brondi – è un disco di racconti per voce e cori, per orchestra e sintetizzatori. In ogni canzone c’è qualcuno che ricerca fiduciosamente anche in tempi difficili, tra le leggi della città e quelle dell’universo. Dopo la battaglia c’è una pace incerta, piena di ferite o piena di sollievo. C’è qualcuno che chiama un nome tra le macerie, qualcuno che risponde”.

Nel progetto anche un libro

Nella prima tiratura limitata disponibile in preorder (al LINK) la versione LP avrà il vinile trasparente, mentre il CD sarà accompagnato dal libro “Note a margine e macerie”, un diario on the road in una nazione deserta. Un racconto dei tragitti tra uno studio di registrazione e l’altro, di notti silenziosissime tra Milano, Ferrara e i ricordi di un viaggio in India, di un inverno a Lampedusa o dei paesi disabitati dell’Italia interna.

La copertina del disco è una fotografia di Luigi Ghirri.