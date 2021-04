Lonati Caffi Reparto Corse punta su Tesla

Lonati Caffi Reparto Corse ha puntato su Tesla. La serie si articolerà tra gare sprint ed endurance, dove si potrà correre in equipaggio

Nasce Lonati Caffi Reparto Corse. La nuova realtà del motorsport che scaturisce dalla passione e dall’esperienza dei due fondatori: Riccardo Lonati ed Alex Caffi. La scuderia rivolge immediatamente l’attenzione verso il futuro e come primo impegno sportivo sarà protagonista della nuova serie E-STC, Electric Super Touring Car, il primo campionato di cui saranno protagoniste le auto Super Turismo a propulsione esclusivamente elettrica.

Alex Caffi ha risposto con immediato entusiasmo all’idea di Riccardo Lonati nel mettere insieme passione, esperienza e risorse per concretizzare il progetto, reso immediatamente operativo da due personalità dallo spiccato spirito pratico.

“Lonati Caffi Reparto Corse è la realizzazione di un sogno – afferma Lonati – la mia famiglia è storicamente appassionata di automobilismo ed io ho sempre voluto lavorare nel mondo dell’auto. Ho disputato delle gare del MINI Challenge con il Team di Alex Caffi e li si è rinsaldata l’amicizia ed è nata la collaborazione. La scelta di guardare al futuro attraverso l’elettrico nel racing, scaturisce anche da motivi professionali derivanti dalla direzione della ‘Dinema’ che opera nel settore elettronico”.

“Il progetto ha preso forma forse in maniera casuale, come tutte le cose destinate a crescere – dichiara il driver monegasco già F.1 – Nel 2019 con Riccardo ci siamo trovati a disputare insieme una gara di TCR, in pista e fuori abbiamo apprezzato un’intesa immediata, propria di chi condivide passione ed obiettivi. Entrambe le nostre famiglie hanno portato in alto lo spirito bresciano nel mondo, noi nel racing e loro nell’industria. Adesso ci rivolgiamo insieme verso il futuro e la novità, iniziando l’esperienza comune in una serie completamente elettrica, direzione in cui va anche il nostro sport”.

Lonati Caffi Reparto Corse nelle prossime settimane ufficializzerà la livrea della Tesla ed anche il nome dei piloti che prenderanno il via dell’E-STC, mentre si lavora anche ad altri progetti ambiziosi.