Samoo online sulle piattaforme digitali con “Hopes”: il brano è il secondo singolo dalle influenze soul estratto dal nuovo album

Hopes è il nuovo singolo di Samoo e secondo estratto dall’album di prossima uscita “My Name is Samoo“.

Scritto a sei mani, insieme al fratello Tommaso e la sorella Agnese, il testo parla di speranze e libertà, raccontando la storia di un uomo che viaggia cercando la sua strada, allontanandosi così da un mondo in cui i cliché e la routine fanno da padroni.

Brano dalle marcate influenze hip hop e soul è un inno al viaggio a 360 gradi, per imparare e migliorare se stessi e cercare la propria felicità.

Samuele in arte Samoo, è nato a Torino in the ‘80s , cresciuto in una famiglia appassionata di musica a cominciare dalla mamma cantautrice.

Nel 2010 inizia a muoversi musicalmente attraverso festival e concorsi e nel frattempo inizia un percorso di studi con una insegnante di canto lirico. Arriva tra i finalisti al Premio Mia Martini 2011, dove vince il Premio Voce Soul con il pezzo “Dormi” scritto dalla madre.

Nel marzo 2013 entra a far parte della squadra di Riccardo Cocciante in The Voice Of Italy e nel luglio dello stesso anno, si confronta con il progetto Lips’Aroma, band rock con influenze elettroniche, realizzando un album tra Torino e Los Angeles. La band partecipa a vari festival in Italia, un tour in Germania e all’apertura del concerto di Biagio Antonacci a Torino. Non mancano poi collaborazioni con artisti dello scenario piemontese quali i Soul Nassau e il collettivo IndaFunk.

Nel 2018 inizia a lavorare con il fratello al disco da solista e affida la realizzazione del progetto al produttore artistico Stefano Campetta. Nel 2019 firma la collaborazione con il management Sorry Mom! e nel 2020 con l’etichetta Saifam record per la quale è uscito il primo singolo il 13 marzo 2020 “People Say Yeah”, seguito da “Hopes“, entrambi anticipazione dell’album “My Name is Samoo“.

Link al Video: https://www.youtube.com/watch?v=6UDDonGOAmE&ab_channel=SamooSpallitta

