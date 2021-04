GlamGlow dedica una collezione a Marilyn

Arriva GlamGlow x Marilyn Monroe Limited Edition: la collezione del celebre marchio cosmetico omaggia l’amata icona di Hollywood

Arriva la collezione ‘Limited Edition’ Glamglow x Marilyn Monroe. Il marchio cosmetico amatissimo dalle celebrities ha appena lanciato una linea ispirata alla routine di bellezza di Marilyn. La collezione celebra l’amata icona di Hollywood, una donna che si è rifiutata di sottostare alle convenzioni e accettare le diseguaglianze, dentro e fuori lo schermo.

GRAVITYMUD con packaging color oro vintage Marilyn Monroe

La maschera peel-off GRAVITYMUD di GLAMGLOW in edizione limitata con packaging color oro vintage Marilyn Monroe è l’ultimo trattamento pre-trucco per rendere viso, collo e décolleté immediatamente più sodi, tesi e scolpiti.

Sephora.it, GRAVITYMUD è composto da: TEAOXI™ LICORICE e MARSHMALLOW – Aiuta la pelle a sentirsi più soda; Witch Hazel / Amamelide – Aiuta a tonificare la pelle. Disponibile su Douglas.it è composto da: TEAOXI™ LICORICE e MARSHMALLOW – Aiuta la pelle a sentirsi più soda; Witch Hazel / Amamelide – Aiuta a tonificare la pelle.

SUPERMUD® Clearing Treatment in edizione limitata di Marilyn Monroe

Che si tratti di congestione della zona T, di imperfezioni della pelle o di pori ostruiti, questo SUPERMUD® Clearing Treatment in edizione limitata di Marilyn Monroe aiuta a migliorare istantaneamente i comuni problemi della pelle. Con una miscela di sei diversi acidi, SUPERMUD lavora per migliorare la congestione della pelle, i pori ostruiti e l’accumulo di cellule morte per una pelle immediatamente più chiara e opacizzata, mentre il carbone attivo-X aiuta a pulire visibilmente e istantaneamente i pori e ad eliminare sporco, olio e congestione.

SUPERMUD, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è composto da: Miscela di acidi SUPER-6 – Una miscela brevettata di AHA e BHA esfolianti che aiutano a disintasare e minimizzare l’aspetto dei pori; Activated-X Charcoal – Un carbone assorbente che aiuta a sollevare e attirare le tossine, lo sporco e le impurità dai pori; K17-Clay™ – Estrae e incapsula il sebo in eccesso e le tossine ambientali; TEAOXI® – Fornisce antiossidanti e fitoattivi. Supermud travel size è disponibile solo su Sephora.it