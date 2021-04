Asma e Bpco più frequenti nei pazienti con Lupus

Asma e bpco sono più frequenti nei pazienti con Lupus eritematoso sistemico secondo i risultati di uno studio pubblicato su ACR Open Rheumatology

Asma e bpco sono più frequenti nei pazienti con LES rospetto alla popolazione generale e si associano ad un peggioramento degli outcome riferiti dai pazienti (PRO), stando ai risultati di uno studio pubblicato su ACR Open Rheumatology.



Per arrivare a questi risultati, i ricercatori hanno esaminato prevalenza, incidenza e impatto dei PRO su asma e bpco riferiti dai pazienti appartententi a due coorti di pazienti Usa (the FORWARD Study e the Lupus Outcomes Study).

Nello specifico, i ricercatori hanno valutato le associazioni esistenti tra asma/bpco e PRO fino a 3 anni dall’ingresso nelle coorti sopra indicate.

Dai risultati è emerso, nella coorte di pazienti dello studio FORWARD, che il 19,8% e l’8,3% dei pazienti erano affetti, rispettivamente, da asma e bpco al reclutamento.

Nello studio LOS, invece, il 36% dei pazienti di questa coorte aveva riferito la presenza di asma o bpco (nella popolazione generare Usa è stata riferita la presenza di asma e bpco, rispettivamente, nel 9,7% e nel 6,1% dei casi).

Sia l’asma che la bpco sono risultati associati a PRO peggiori, compresa l’attività di malattia.

Nello studio FORWARD, i pazienti asmatici hanno sperimentato un peggioramento di entità maggiore di fatigue, dolore e punteggi relativi alla salute globale, mentre i pazienti con bpco hanno sperimentato incrementi di entità maggiore di attività di malattia lupica. Questi pattern, al contrario, non sono stati rilevati nella coorte di pazienti LOS.

“Tali risultati – scrivono i ricercatori nelle conclusioni – suggeriscono che il personale sanitario dovrebbe effettuare di routine lo screening per la presenza di asma e di bpco nei pazienti con LES per accertarsi che stiano ricevendo un trattamento adeguato per queste condizioni”.

“Inoltre – aggiungono – tali risultati suggeriscono la necessità di adoperarsi con misure di counseling per smettere di fumare e di effettuare screening sull’ambiente di lavoro finalizzati a determinare l’eventuale esposizione ad agenti nocivi per lo sviluppo di condizioni patologiche polmonari.

Bibliografia

Katz P et al. The impact of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on patient-reported outcomes in Systemic Lupus Erythematosus (SLE). ACR Open Rheumatol. Published online February 20, 2021. doi:10.1002/acr2.11212.

Leggi