Bora pubblica il nuovo singolo “Lost”

Bora online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Lost”: il brano, fuori per Rivoluzione Dischi, anticipa l’uscita del nuovo disco “The Lost Ep”

Fuori il nuovo singolo di BORA intitolato Lost che esce per l’etichetta Rivoluzione Dischi, anticipando la pubblicazione dell’EP “The Lost EP” prevista per la metà di aprile. Un brano minimale, dai tratti onirici e dalle tinte dark con un approccio acustico che mette in primo piano una voce calda ed espressiva ed il suono acustico degli archi. Lost racconta uno stato d’animo di attesa, le sensazioni che si provano quando si ha l’impressione di trovarsi in un limbo dal quale sembra impossibile uscire. A descrivere questo stato interiore sono quelle atmosfere rarefatte in cui si percepiscono echi musicali del Nord Europa e in cui l’elettronica, anch’essa minimale e ridotta all’osso, gioca un ruolo fondamentale.

BIO: Bora è un musicista italo-turco. Nato ad Ankara, si trasferisce a Firenze dove consegue la Laurea presso il Conservatorio Luigi Cherubini. Roma è la sua seconda città d’adozione dove stringe diverse collaborazioni con artisti romani e matura il suo linguaggio musicale. Si caratterizza per un sound elettropop dal gusto anni ’80, contaminato da differenti deviazioni verso atmosfere più intime ed acustiche.

Bora è impegnato nella realizzazione del suo primo album, affiancato nella produzione artistica da Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Mameli, Scrima, Valucre). Il primo singolo, Plastic, esce su tutte le piattaforme digitali il 28 settembre 2018 piazzandosi al 4° posto nella classifica iTunes dei brani elettronici più ascoltati in Italia e al 2° posto di quelli più venduti. L’eleganza contraddistingue Bora in ogni sua espressione: non a caso, è endorser del prestigioso marchio David Naman e Plastic è presente nelle playlist di tutti i punti vendita del brand. L’8 marzo 2019 Bora pubblica il suo secondo singolo, Brave Enough. Il brano è la parabola di un cambiamento radicale: quando il corpo non rispecchia la propria identità e vivere nell’incompletezza diventa intollerabile. Un pezzo difficile, almeno quanto delicato. Perché ci vuole coraggio a seguire (e cantare) il vero.

A consolidare la collaborazione con Alessandro Forte, il 20 dicembre 2019 esce su tutti i digital stores il nuovo singolo Poison (Rivoluzione Dischi/Pirames International).

