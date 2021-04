Arriva il Set LEGO Notte stellata di Van Gogh

LEGO ha annunciato l’uscita nei prossimi mesi di un set dedicato alla Notte stellata di Vincent Van Gogh, opera del 1889

Oltre 1500 mattoncini per costruire uno dei più grandi capolavori dell’arte. LEGO ha annunciato l’arrivo di un set dedicato alla Notte stellata di Vincent Van Gogh (1889).

Ideato da Truman Cheng come concept LEGO Ideas, è stato successivamente scelto per diventare un modello ufficiale.

“Il concept di Truman di uno dei dipinti e pittori più famosi illustra un modo completamente nuovo di pensare all’arte LEGO, il che è davvero notevole”, ha spiegato l’azienda.

Cheng, 25enne di Hong Kong, ha utilizzato 1552 mattoncini per realizzare la versione LEGO della Notte stellata, un lavoro che ha richiesto diverse settimane per essere completato.



Come spiega l’autore, la parte più impegnativa del progetto è stata trovare la scala giusta tra originale e replica. L’equilibrio delle dimensioni tra le diverse parti del dipinto doveva essere corretto affinché l’intera immagine funzionasse.

Il set LEGO Notte stellata di Van Gogh, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà lanciato prossimamente.

Van Gogh

Pittore post-impressionista olandese, nato il 30 marzo 1853 a Zundert, oggi è considerato tra i più grandi artisti della storia: nella sua carriera produsse quasi 900 dipinti, oltre a mille disegni e innumerevoli schizzi. Van Gogh non riuscì ad ottenere l’approvazione per il suo lavoro in vita, ma ottenne un grande successo dopo la sua morte, avvenuta il 29 luglio 1890 in seguito ad un colpo di pistola. Ancora oggi non è chiaro se a sparare sia stato lui stesso o se morì per mano di un’altra persona.