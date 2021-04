Peccenini punta l’esordio nella Le Mans Cup 2021

Dopo i test Peccenini affronta la prima gara della stagione il 17 aprile a Barcellona, al volante della Duqueine-Nissan LMP3 della TS Corse condivisa con l’irlandese Carey

La seconda stagione di Pietro Peccenini nelle corse prototipi sarà all’insegna della Le Mans Cup 2021, prestigiosa serie europea promossa dall’ACO Le Mans che quest’anno prende il via il 16-17 aprile dal circuito del Montmelò a Barcellona. Il pilota milanese si presenterà in Spagna per l’esordio 2021 con l’inseparabile team TS Corse e al volante della Duqueine D08 motorizzata Nissan di classe LMP3. Quest’anno Peccenini avrà come compagno di equipaggio il 26enne pilota irlandese Cian Carey, proveniente da diversi successi nella F3 Britannica e quindi anche lui ora pronto a “saltare” dalle formula ai prototipi come lo stesso Peccenini fece nel 2020.

Lo scorso anno infatti il portacolori del team lombardo diretto da Stefano Turchetto ha disputato la sua prima stagione nell’endurance internazionale cogliendo una brillante vittoria alla 4 Ore di Magny-Cours in Ultimate Cup Series e ha ripreso a girare in pista solo pochi giorni fa a Varano de’ Melegari in due giornate di test effettuate con la Duqueine-Nissan proprio in preparazione all’esordio assoluto in Le Mans Cup. Il campionato, nel quale la categoria LMP3 è la classe”regina”, prevede sei round con gare da 2 ore e tappa anche a Monza in luglio e a Le Mans in agosto nel contesto della leggendaria 24 Ore (in questa particolare occasione la gara della Le Mans Cup si disputa generalmente sulla distanza di 3 ore).

Peccenini dichiara: “Quello che ci attende a Barcellona sarà l’appuntamento fin qui più prestigioso della nostra storia sportiva. Ne siamo davvero contenti e partiamo belli carichi. Siamo consapevoli che la Le Mans Cup è un campionato molto competitivo: ci presentiamo con umiltà, ma non iniziamo da zero. Contiamo su una squadra costruita lungo 12 anni di duro lavoro, molto affiatata e composta da grandi professionisti animati da una passione sincera. L’equipaggio piloti è all’altezza, ho conosciuto Cian Carey ai test di Varano, è un ragazzo veloce e maturo con il quale è nata una fantastica intesa, sono entusiasta di iniziare la Le Mans Cup con lui, fra l’altro a Barcellona, pista che in passato ci ha regalato grandi gioie. Dobbiamo un grazie ai nostri sostenitori per il costante supporto e non vediamo l’ora di scendere in pista per ripagarli nel miglior modo possibile”.

Classe ’73, Pietro Peccenini vanta una decennale carriera nel mondo delle Formula, dove tra VdeV e Ultimate Cup Series a livello internazionale ha conquistato quattro titoli personali nel Challenge Monoposto al volante della F.Renault 2.0. Nel 2020 il passaggio alle “ruote coperte” al volante della Duqueine D08, basata su un telaio monoscocca in carbonio ed equipaggiata con un propulsore V8 Nissan da 5000cc da oltre 460 cavalli.

2021 Le Mans Cup calendar: 17 apr. Barcelona; 5 june Le Castellet; 10 july Monza; 21 aug. Road to Le Mans; 18 sept. Spa; 24 oct. Portimao.