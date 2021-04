Dilemma debutta con “I don’t wanna smile”

Dilemma online sulle piattaforme digitali con il singolo d’esordio “I don’t wanna smile”: un brano dalle sonorità indie rock fuori per GNE RECORD

“I don’t wanna smile”, in radio e negli stores, è il singolo di esordio di Dilemma (al secolo Gaia Parzani), che sceglie di entrare nel mondo della musica con un brano dal testo profondo, scritto dalla stessa artista: una critica alla società moderna, che preferisce i sorrisi finti e forzati all’espressione di una realtà più complessa, a volte sofferta. “I don’t wanna smile” è un grido coraggioso, la rivendicazione del diritto di essere se stessi, senza maschere indossate per compiacere gli altri ed essere accettati. Il testo esprime l’ansia di stare in mezzo alla gente, di sentirsi osservati e messi sotto interrogatorio, facendosi portavoce di un disagio che è tipico della adolescenza, ma che oggi più che mai è esacerbato per la generazione di Dilemma.

In un mondo in cui prevale il virtuale, l’apparenza, la necessità di consenso e accettazione che si misura in like, ogni adolescente finisce per vivere con maggiore difficoltà, rispetto alle precedenti generazioni, il processo di strutturazione della propria personalità, percorso che passa attraverso il confronto e una accentuata sensibilità verso il giudizio dell’”altro”. Nel momento del lockdown il problema si è ulteriormente amplificato, avendo privato i giovani di tante risorse fondamentali dal punto di vista psicologico, emotivo, sociale. Ecco allora che la protesta diventa un atto significativo, non più tipico dell’attitudine giovanile, ma dettata da un’esigenza reale e sentita da tutta una generazione che, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza, sta pagando un prezzo altissimo. Una denuncia, quella di Dilemma, che passa anche dal rifiuto di sorrisi compiacenti e falsità che l’attuale società impone, rivendicando il bisogno di maggiore autenticità nei rapporti con gli altri e con se stessi.

“I don’t wanna smile” è un brano dalle sonorità indie rock, in cui la voce di Dilemma è accompagnata da chitarra elettrica, basso e una batteria costante; quest’ultima diventa protagonista soprattutto nei ritornelli in cui l’energia aumenta, trasformando il brano in un inno da cantare a pieni polmoni. Con l’arrangiamento del Maestro Giancarlo Prandelli le parole scritte da Dilemma prendono vita; “I don’t wanna smile” è il primo di una serie di brani che suggellano una collaborazione artistica e creativa ben riuscita.

In arrivo a breve anche il suggestivo video per la regia di Federico Folli, che traduce al meglio il concept del singolo e a cui lo stesso Maestro Prandelli ha voluto apportare in prima persona il proprio contributo per la scelta artistica, affiancato dall’assistente di produzione, Sara Pederzoli, che ha supervisionato e curato le riprese.

