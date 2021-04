Assisi, un manager per riportare il centrodestra alla vittoria

Verso le elezioni amministrative 2021: il centrodestra punta alla vittoria con il manager Marco Cosimetti che sfiderà il sindaco uscente Stefania Proietti

Sarà molto probabilmente una corsa a due quella per la carica di sindaco di Assisi per il quinquennio 2021-2026. La città serafica è il più importante dei Comuni chiamati a rinnovare l’amministrazione cittadina nelle prossime elezioni amministrative che si terranno in autunno, presumibilmente domenica 11 ottobre.

Ad affrontarsi sarà il sindaco uscente, Stefania Proietti, che nel giugno 2016 vinse al ballottaggio con il 53,81 per cento dei voti – sostenuta da Partito democratico, Assisi domani e Cristiano riformisti – e il centrodestra, che si schiera compatto a sostegno di Marco Cosimetti. A formare la sua coalizione dovrebbero esserci quattro liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una civica del candidato.

Cosimetti, 44 anni, è un manager, padre di tre figli, impegnato con diverse aziende che operano in una pluralità di settori. Intorno a lui il centrodestra si è riunito dopo la debacle del 2016, che ha consegnato la città al centrosinistra dopo il decennio di amministrazione cittadina guidata da Claudio Ricci.

Una missione importante quella di Cosimetti, che è stato scelto con ampio anticipo da tutta la coalizione quale figura in grado di riconquistare la città, dopo la frammentazione che ha portato all’ultima sconfitta. Presentazione ufficiale rimandata causa Covid, ma pieno sostegno di tutti i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra, oltre al supporto già assicurato dai parlamentari umbri, dei consiglieri regionali e provinciali, che saranno tutti coinvolti per riprendere la città umbra più famosa al mondo, decisiva anche per i prossimi equilibri del centrodestra umbro.

È evidente, infatti, che una sconfitta ad Assisi, specie se accompagnata da risultati poco confortanti a Spoleto e Città di Castello – gli altri Comuni al voto con più di 15 mila abitanti – segnerebbe una significativa battuta d’arresto per il centrodestra in Umbria, dopo le vittorie degli ultimi anni. Vicino a Cosimetti ci saranno anche gli esponenti storici del centrodestra assisano, da Antonio Lunghi a Giorgio Bartolini, da Moreno Fortini a Leonardo Paoletti. Resta da vedere se si faranno avanti altri candidati – soprattutto nelle fila del M5S, che potrebbe optare anche per un accordo con la Proietti – per quella che sarà probabilmente la più importante e lunga campagna elettorale del passato recente.