“00 Adolescenza Mixtape” primo album di Sgribaz

“00 Adolescenza Mixtape” è l’album d’esordio dell’artista sardo Sgribaz, portavoce di una generazione: il disco è sulle piattaforme streaming

È da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali 00 Adolescenza Mixtape, l’album di debutto di SGRIBAZ, interamente prodotto da Enomoney (fratello minore dell’artista) e distribuito da Believe. L’idea per lo sviluppo di questo progetto musicale nasce nell’estate del 2016 quando, in vacanza con la sua famiglia, Sgribaz – alias di Lorenzo Calderone – decide di provare a realizzare un brano insieme al fratello. Da quel momento i due non si sono più fermati.

Al centro di 00 Adolescenza Mixtape, anticipato dai videoclip di Un’altra lingua, Passepartout e da un freestyle che dà il nome all’album, troviamo il racconto sincero di una vita passata tra l’oratorio di quartiere e il campo da basket, tra le difficoltà economiche della famiglia e il sostegno degli amici di tutti i giorni, in un profondo percorso di maturazione dell’artista di Cagliari. Tutto ciò che ha imparato attraverso gli amori, le delusioni e la fatica fisica e mentale comuni ai giovani della sua età, incluso fare del dolore la propria forza (come racconta in Passepartout), è racchiuso e fatto esplodere in questo progetto in tutte le sfaccettature possibili, lungo le undici tracce che lo compongono.

Un ruolo fondamentale nella stesura dell’album lo hanno avuto gli amici di Sgribaz, i “fratelli di un’altra famiglia”, ed è per questo che il suo debutto non costituisce un progetto discografico da solista, piuttosto un lavoro realizzato insieme a tanti suoi artisti coetanei, una nuova e potente wave rap legata al territorio di appartenenza. 00 Adolescenza Mixtape è la storia che molti di noi hanno vissuto e nella quale si sono sentiti rinchiusi: impossibile non immedesimarsi in questo intimissimo racconto, in grado di dare voce a un’intera generazione.

TRACKLIST

1) STESSI AMICI (Prod. Enomoney)

2) UN’ALTRA LINGUA feat. PRACI (Prod. Enomoney)

3) DOVREI feat. Chiaretta (Prod. Enomoney & Riva Eleven)

4) SICK LOVE (Prod. Enomoney)

5) NEW LIFE feat. Cage.488, Low-Red, Razer.Rah (Prod. Enomoney & ilovethisbeat)

6) PASSO E CHIUDO feat. Jerry (Prod. Enomoney)

7) PASSEPARTOUT feat. Enomoney (Prod.Enomoney)

8) NUOVE VIBES feat. YD Frost (Prod. Enomoney)

9) NAUFRAGHI feat. PRACI (Prod. Enomoney)

10) OUTRO (Prod. Enomoney)

11) HOMIE feat. PRACI (Prod. Enomoney)

BIO – Sgribaz

Lorenzo Calderone alisas Sgribaz è un rapper sardo nato a Cagliari, classe 2000. Nel dicembre 2020 vince il contest prodotto da DJ Khaled x Snipes in collaborazione con EsseMagazine; quello stesso mese TRX Radio lo inserisce nella sezione Radar con il brano Un’altra lingua prodotto da Enomoney, fratello minore dello stesso Sgribaz. Da qui inizia la sua scalata, fino a farsi conoscere sempre di più ottenendo un’intervista per Noisey sulla sezione musicale di Vice lo scorso gennaio 2021. Il secondo singolo pubblicato è Passepartout, seguito da un freestyle che annuncia la data di uscita del Mixtape, insieme ad un video su YouTube. 00 Adolescenza Mixtape esce in digitale il 19 marzo 2021 con distribuzione Believe, interamente prodotto da Enomoney, con mix e master di Riccardo Derio, TheRio. I featuring all’interno sono molteplici e comprendono Jerry Sampi, Praci, Low Red , Yd Frost, Cage.488, Razer Rah, Chiaretta, Ilovethisbeat, Riva Eleven. Un lavoro corale, più che da solista, che mira a rappresentare un’intera generazione di adolescenti.