“Trip” è il nuovo Ep di Young Corrado

“Trip” è il nuovo Ep dell’artista Young Corrado, disponibile sulle piattaforme digitali: il disco è un viaggio introspettivo figlio della pandemia

È disponibile da oggi in digitale TRIP, il nuovo Ep di YOUNG CORRADO, nome d’arte di Massimo Battistin, alle prese con un nuovo progetto discografico pubblicato per OSG Entertainment e distribuito da Believe.

Dopo il debutto nel 2019 con il primo progetto Io sono, in questo nuovo Ep di 6 tracce – concepito, scritto e contestualizzato nel bel mezzo dell’isolamento e della crisi sociale del primo lockdown – YOUNG CORRADO interpreta un momento storico complicato da un punto di vista molto personale e introspettivo, raccontando un percorso emotivo che parte dal forte peso della pressione sociale e delle insicurezze, e che culmina nella musica come nuova fonte di energia e ambizione.

Anticipato dal singolo Mase Gransport in collaborazione con Manesi, l’intero progetto è una metafora di questa trasformazione: nella prima parte dell’Ep è infatti percepibile il contrasto emotivo dell’artista, tra visione ed incertezze sul futuro (come in Fuori di me) e la loro interiorizzazione (Lasciami Andare).

L’immagine della mazza da baseball ricorre spesso nelle immagini curate da Omar Breda che supportano il progetto: dal brano Fenomeno a 24, questa diventa una mazza chiodata, non come simbolo di violenza, bensì della capacità di sfruttare e far proprie le difficoltà e le incertezze, rappresentate dai chiodi, per canalizzarle verso una visione ancora più profonda e consapevole del proprio percorso.

L’Ep alterna le sonorità della trap, che aprono il progetto in linea con il mood dell’artista, a rime colme di significato e di urgenza: lungo le sei tracce, il ritmo e il tappeto sonoro seguiranno l’evoluzione degli eventi. Nel corso del progetto le melodie si fanno via via meno rigide, i testi si arricchiscono di strofe più cantate e consapevoli, dimostrando anche la grande versatilità di Young Corrado nella scrittura e nella performance sul diverso stile di ogni brano.

Un progetto completo e maturo da due diversi punti di vista: quello personale, che ha riportato l’artista a una nuova fiducia in se stesso e nell’importanza di fare del proprio meglio per superare le situazioni difficili, ma anche quello musicale, che ha permesso a Young Corrado di confrontarsi con le diverse sfaccettature della propria musica e di interpretarle al meglio per trasmettere un messaggio forte alla sua generazione.

La vita imprigiona una volta che scegli di fare quello che non ami

Amore vuol dire talvolta soffrire se piangere adesso migliora il domani

(Fuori di me)

“TRIP è un progetto figlio del primo lockdown, che affronta le incertezze e la difficoltà del vivere in un contesto sociale distaccato e relegato all’effimera presenza sui social. Un percorso che mi ha portato a capire quanto, a volte, il mondo ti prenda a mazzate, e come ogni volta se ne deve uscire più forti.” – Young Corrado

Biografia

Massimo Battistin, in arte Young Corrado, inizia a pubblicare i primi pezzi nel 2017, anno in cui insieme al grafico Riccardo De Conti fonda OSG Entertainment, il progetto artistico al quale si aggiungono poi altre figure e che si occupa dello sviluppo dei contenuti multimediali e del management dell’artista.

Rapper originario della provincia di Treviso, nel 2018 si afferma come uno degli artisti di riferimento per la scena underground nel nord della provincia, grazie a diversi live in cui risalta la sua sintonia con il palco, ottenendo la possibilità di aprire alcune date italiane dell’eclettico duo londinese My Bad Sisters e la data trevigiana del format Sopranos, di Bassi Maestro, E-Green e DJ Shocca.

Il 2019 inizia con la pubblicazione del primo Ep Io Sono, al quale segue poi il cambio del producer di fiducia e l’inizio del percorso artistico affiancato dal team del The Central Studio, che ne cura produzioni, registrazione, mix e master.

Dopo alcuni singoli, con la pubblicazione di Lasciami Andare a ottobre 2020 si apre il percorso che avvicina il rapper alla pubblicazione del suo secondo Ep, TRIP, anticipato anche da Mase Gransport, in collaborazione con Manesi.