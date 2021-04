Simone Cozzetto pubblica il nuovo album

Simone Cozzetto online sulle piattaforme digitali con il nuovo album “The weight of wind”: il disco fuori per Sincom Music

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in formato CD negli stores “THE WEIGHT OF THE WIND” (Sincom Music), nuovo album di SIMONE COZZETTO.

“THE WEIGHT OF THE WIND”, nuovo album di SIMONE COZZETTO, rappresenta una fase che l’artista ha vissuto in un momento difficile della sua vita.

Il lavoro ha infatti contrasti tra luce e ombra , aperture e chiusure creando appunto un incontro tra Paradiso ed Inferno. Centrale e significativa in senso allegorico all’interno dell’album è la figura di Lucifero, personaggio che rappresenta la caduta di ogni essere umano che sente di subire, a causa delle proprie scelte o per le circostanze avverse della vita stessa, il peso del giudizio e l’agonia della sofferenza.

Prodotto dall’etichetta Sincom Music, il progetto discografico è stato interamente scritto e musicato da Cozzetto per tutte le dieci tracce che lo compongono.

Di seguito la tracklist dell’album:

1) The Descent (dying Breath I);

2) The Bliss (Leo’s Song);

3) Nihil;

4) Cold and Sweet;

5) The Shadows (intro) / The Shadows;

6) Lucifer (Dying Breath II);

7) The Weeping Willow;

8) A Boat Of Lies;

9) The Weight Of The Wind;

10) The Gate (Don’t feed it).

Ascolta “The weight of the wind” su Spotify

Biografia

Chitarrista, compositore, polistrumentista, autore. Simone Cozzetto nasce a Roma il 14 gennaio del 1991. Intraprende gli studi da musicista all’età di 14 anni studiando Chitarra e composizione. Iniziando già da subito a suonare in alcuni locali romani. Continua in seguito il suo percorso all’interno del Saint Louis College of Music affiancato da Maestri del calibro di Giacomo Anselmi (Goblin) e William Stravato. Appassionato di Progressive Rock, Rock Psichedelico ma anche del Classico Rock, Glam, Hard Rock prende ispirazione da gruppi come: Genesis, Pink Floyd, King Crimson, Gary Moore, Europe, Toto. Fa parte di molti gruppi e progetti originali esibendosi molteplici volte nei più grandi locali di Roma come: Stazione Birra, Cross Roads, Locanda Blues, Palarockness, Piper. Nel 2010 entra a far parte di una delle Tribute Band Italiane più famose dei Pink Floyd: gli Echoes, con i quali si esibirà in tantissimi Festival e Piazze. Nel 2016, prodotto dall’etichetta Sincom Music, Pubblica il suo primo album solista: Wide Eyes. Interamente scritto e musicato da Simone, nell’album sono presenti in qualità di special guest: Kee Marcello (Europe), Titta Tani (Goblin), William Stravato e Francesco Marino ( Union Radio di John Macaluso). L’album viene pubblicato su tutti gli store digitali, in Cd e in Vinile e distribuito dalla Goodfellas nei più grandi negozi (Mondadori, Feltrinelli, Discoteca Laziale, Istinti Musicali). Nel 2018, grazie anche alla collaborazione di Kee Marcello, l’album verrà presentato sul palco del Cross Roads. La scaletta prevede, nella prima parte, l’intero Album e nella seconda parte molti dei più famosi brani degli Europe. Dopo anni dedicati a collaborazioni musicali, il 31/12/2020 esce il suo secondo album solista: “The Weight Of The Wind”.

Facebook