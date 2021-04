Mauro Tummolo pubblica “Io ti conosco da sempre”

Mauro Tummolo online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Io ti conosco da sempre”: il brano spiega perché non bisogna mai dare nulla per scontato

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Io ti conosco da sempre”, il nuovo singolo del cantautore lavellese Mauro Tummolo.

https://spoti.fi/39eNcA8

Un lungo percorso di analisi quello del cantautore, dove lo stesso artista s’interroga sul dare per scontato ogni gesto nella vita di tutti i giorni, dalle amicizie alla sfera sentimentale.

“Io ti conosco da sempre” il cantautore la racconta così: ”Dobbiamo imparare a capire che nulla è scontato nei nostri giorni, poiché nel momento in cui si crede di aver tutto può bastare una piccola scintilla e ‘il tutto’ può venir meno.” – continua – “Accettare quel poco che si ha, custodirlo gelosamente, senza tralasciare nulla, nessun particolare, solo così si potrà fare la differenza nella vita di tutti i giorni”.

Il progetto è stato realizzato dallo stesso artista con l’ausilio di Andrea Sandri e Giuseppe Citarelli e prodotto e mixato da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

BIOGRAFIA

Mauro Tummolo incontra la musica all’età di otto anni e dai 12 anni inizia con lo studio della tromba.

Dopo anni di studio decide d’immergersi nel mondo della canzone e inizia così a cimentarsi tra vari festival e stage come interprete. Qualche anno dopo inizia scrivere testi e canzoni.

‘’Come te’’ il suo primo brano nel 2015.

Il 2016 pubblica ‘’Volevo solo dirti’’ con cui poi nel 2018 al Contest “Promuovi la tua Musica” si posiziona sul podio.

Nel febbraio del 2017 esce con “Fly” un singolo scritto dal noto autore Andrea Amati e sempre nella stessa estate pubblica ”Differenze”.

Molte le sue collaborazioni negli anni:

“Un’altra storia” (Sonny Music), scritto da Massimo Tornese.

Con Dany Tee pubblica il singolo “I love your life” (Smilax Publishing).

I’’Ryanair” in feat con Alfy Kaiba.

“Resterò” (Senza Valore Records) di Alfy Kaiba.

Attualmente in lavorazione l’album scritto con l’autore Andrea Sandri.

La produzione è curata da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia (RM).

Hanno collaborato oltre ai componenti della Band di Mauro: Fabrizio Frangione, Martino Trotta, Antonello Ruggiero e Lorena Ticchio gli autori Massimo Tornese e Giuseppe Citarelli.

Di questo album sicuramente faranno parte il singolo ‘’tutta la notte’’ uscito a luglio 2018 che conta già oltre 150.000 ascolti su Spotify, “Pianeti diversi” (115.000 streams) ( il brano si avvale della presenza di due illustri musicisti: mario guarini e chicco gussoni) e ‘’certe promesse’’ (110.000 streams),

con quest’ultimo brano ad agosto 2020 mauro si classifica al 4° posto al premio ”Palco D’autore” di Salerno.

Conta all’attivo oltre 250 live sia in Italia che all’estero ove negli ultimi 7 anni, con aperture per artisti come: Marco Carta, Maria Nazionale, The Kolors, Neri Per Caso, Maldestro ed Erica Mou

SOCIAL NETWORK

Sito: http://www.maurotummolo.it

Instagram: https://www.instagram.com/maurotummoloofficial

YouTube: https://www.yotube.com/maurotummolo

Spotify: https://open.spotify.com/artist/maurotummolo