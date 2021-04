Gotta e dolore: anakinra e triamcinolone a confronto

Dolore nelle riacutizzazioni di gotta: secondo uno studio anakinra efficace quanto triamcinolone ma migliore per sicurezza ed immunogenicità

Uno studio di fase 2, pubblicato su Arthritis & Rheumatology, ha confrontato il sollievo dal dolore nei pazienti con gotta trattati con anakinra rispetto a triamcinolone mostrando che vi è una differenza in termini di intensità del dolore nelle 24-72 ore ma anakinra risulta milgiore su outcome secondari.

“I farmaci anti-infiammatori usati per il trattamento delle riacutizzazioni della gotta includono FANS, colchicina e glucocorticoidi”, hanno scritto Kenneth G. Saag, MD, dell’Università dell’Alabama a Birmingham, e colleghi

“Tuttavia, molti pazienti con gotta hanno comorbidità sottostanti, tra cui ipertensione, malattia renale cronica, malattie cardiache, malattie gastroesofagee e diabete che li rendono inadatti a uno o più di questi trattamenti”, hanno aggiunto. “Pertanto, vi è un bisogno insoddisfatto di un trattamento efficace della riacutizzazione della gotta per i pazienti che hanno controindicazioni, non tollerano o sono refrattari alle terapie esistenti”.

Anakinra è un antagonista del recettore dell’interleuchina-1 (IL-1) che inibisce gli effetti pro-infiammatori della citochina. È indicato in pazienti adulti per il trattamento dei segni e dei sintomi dell’artrite reumatoide (AR) in associazione con metotressato con risposta inadeguata al solo metotressato.

Per analizzare l’efficacia e la sicurezza dell’antagonista del recettore dell’interleuchina-1, anakinra, rispetto al corticosteroide triamcinolone nel trattamento delle riacutizzazioni della gotta, Saag e colleghi hanno condotto AnaGO, uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a controllo attivo.

Un totale di 165 pazienti adulti con gotta confermata e almeno una riacutizzazione auto-segnalata nell’ultimo anno sono stati assegnati in modo casuale a ricevere anakinra, 100 mg o 200 mg al giorno per 5 giorni o una singola iniezione da 40 mg di triamcinolone.

Il gruppo anakinra comprendeva 110 partecipanti, mentre 55 sono stati trattati con triamcinolone.

L’endpoint primario era la variazione dell’intensità del dolore riferita dal paziente dal basale a 24-72 ore nell’articolazione più colpita, sulla base della scala analogica visiva. I risultati secondari includevano la sicurezza, l’immunogenicità e le valutazioni della risposta globale del paziente e del medico.

L’età media dei partecipanti allo studio era di 55 anni (range 25-83), l’87% erano uomini, la durata media della malattia era di 8,7 anni e il numero medio di riacutizzazioni auto-segnalate durante l’anno precedente era 4,5.

Secondo i ricercatori, sono stati segnalati un totale di 301 riacutizzazioni, di cui 214 nel gruppo anakinra e 87 nei pazienti trattati con triamcinolone.

Entrambi i trattamenti hanno fornito riduzioni clinicamente significative dell’intensità del dolore riferita dal paziente durante la prima e le successive riacutizzazioni.

Durante la prima riacutizzazione, il calo medio dell’intensità del dolore dal basale a 24-72 ore è stato di -41,2 per anakinra e -39,4 per triamcinolone (p=0,688).

Tuttavia, la maggior parte degli endpoint secondari favoriva l’anakinra. Non sono stati rilevati risultati inaspettati sulla sicurezza. Inoltre, gli anticorpi anti-farmaco non erano associati ad eventi avversi o ad una alterata riduzione del dolore.

“Questo è stato il primo grande studio clinico randomizzato su anakinra”, ha dichiarato Saag. “Sembra che funzioni bene come gli steroidi, o forse anche leggermente meglio su alcuni risultati secondari. Abbiamo bisogno di opzioni per coloro che non possono utilizzare il normale trattamento per la gotta”.

Riferimenti

Saag K. Et al., A randomized, phase 2 study evaluating the efficacy and safety of anakinra in the treatment of gout flares. Arthritis Rheumatol. 2021 Feb 18. doi: 10.1002/art.41699. Online ahead of print. leggi