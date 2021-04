Caterina Querci su YouTube con “Gioco amaro”

Online su YouTube il videoclip di “Gioco amaro”, il nuovo singolo di Caterina Querci: il brano è anche disponibile sulle piattaforme digitali

Caterina Querci presenta il video del suo nuovo singolo “Gioco Amaro”, già disponibile sulle piattaforme digitali. Gioco Amaro, è il titolo del primo singolo della cantante Caterina Querci disponibile online nei migliori digital store e piattaforme streaming.

Gioco Amaro nasce dalla collaborazione con la pianista Chiara Lucchesi, con la quale Caterina Querci ha scritto e composto testo e musica. Il brano è stato poi arrangiato e prodotto da Davide Calandra e registrato al Decimo Cielo Studio di Montemurlo. Il chitarrista Daniele Belli ha preso parte nella registrazione della chitarra.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «In Gioco Amaro abbiamo voluto parlare di un tema molto forte in cui ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è purtroppo imbattuto: la falsità e la malevolenza. Soprattutto al giorno d’oggi è facile cadere nell’inganno di alcune persone che si dimostrano essere quello che in realtà non sono. È proprio questo il gioco amaro, dove però siamo solo e soltanto noi che, con le nostre forze, possiamo riuscire a non cadere nel tranello.” Questa realtà, che Caterina canta con grinta ed emozione, si riflette pienamente nelle sonorità del pezzo. Gioco Amaro racchiude infatti un’atmosfera urban pop, con profondi richiami R&B ed estratti Rap. La peculiarità di Gioco Amaro sta proprio nel suo essere un genere “ibrido”, che lo rende a suo modo diverso ed internazionale. La cantante, influenzata da sempre dalla musica americana, ha infatti cercato di unire il suo stile vocale, affine a quello di artisti d’oltreoceano, alle sue radici italiane».

Il videoclip del brano è stato girato dal videomaker Emanuele Riccobono e vede la partecipazione della cantante stessa assieme a Chiara Lucchesi e l’attore Andrea Vangelisti. Il videoclip del brano nasce dall’idea di rappresentare metaforicamente il “Gioco Amaro”, tramite una semplice, all’apparenza, partita a scacchi. Una partita che, in questo caso, esemplifica tutt’altro che un gioco di intelletto, quanto piuttosto un gioco di inganno e malizia. Il tutto filtrato dalla narrazione della cantante che, come invisibile, subentra nella storia senza lasciare traccia.

Biografia

Caterina Querci, è una cantante e cantautrice di 24 anni. Nata a Prato, è laureata in Lingue, Letterature e Studi Interculturali presso l’Università di Firenze ed è attualmente studentessa di Laurea Magistrale in Economics and Administration of Arts and Culture presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. La musica è però da sempre la sua più grande passione, a cui si dedica con impegno fin dall’età di 13 anni, quando inizia a prendere lezioni di canto nella sua città, per poi proseguire lo studio a Milano, dove viene seguita per vari anni dalla Vocal Coach Danila Satragno, presso la sede VocalCare. A Novembre 2017 partecipa alle selezioni del Tour Music Fest di Mogol, rientrando nei 15 semifinalisti nazionali per la categoria “interpreti” a Roma. Lo stesso anno partecipa alle selezioni di Area Sanremo, classificandosi semifinalista nazionale. Caterina si dedica inoltre ad attività parallele, adiacenti al mondo della musica, come la radio.Per due anni è Speaker radiofonico di Radio Prato Web, dove conduce la trasmissione di musica e intrattenimento “The Cantuccini Show” e la rubrica di interviste “ATuPerYou”. Tramite quest’ultima riesce a coinvolgere e intervistare note personalità del mondo dello spettacolo come Chef Alessandro Borghese, Paolo Ruffini, Jerry Calà, Maria Grazia Cucinotta, The Zen Circus, Paolo Jannacci, I Cugini di Campagna.

Instagram: https://www.instagram.com/itscaterinaquerci/

Facebook: https://www.facebook.com/caterinaquerciofficial

Link al videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=DtKB-iboOIw&feature=youtu.be