Gli Uffizi omaggiano Baudelaire su Facebook

Gli Uffizi rendono omaggio a l grande poeta Charles Baudelaire per i duecento anni della sua nascita: l’Inno alla Bellezza verrà interpretata su Facebook dall’ex ministro della Cultura francese Aur é lie Filippetti

Una poesia sulla natura ambigua e inebriante della Bellezza, le forme flessuosamente modellate di un nudo femminile. È il video con il quale domani le Gallerie degli Uffizi, sulla loro pagina facebook, renderanno omaggio al grande poeta simbolista Charles Baudelaire, nell’anniversario della sua nascita, avvenuta a Parigi il 9 aprile di duecento anni fa. E a ricordarla saranno i versi sublimi e tormentati dell’Inno alla Bellezza, tratto dalla raccolta “Les Fleurs du Mal”: li interpreta in lingua originale Aurélie Filippetti, ex ministro francese alla Cultura, ora componente del cda degli Uffizi. In video, con il sottofondo di una musica per pianoforte ed archi, scorreranno le immagini in bianco e nero della Figura femminile nuda in gesso (1910 circa) realizzata dallo scultore siciliano Domenico Trentacoste ed accolta nella Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti: il corpo glorioso e tenero di una giovane donna, esposto in tutta la sua pericolosa fragilità.

La clip verrà pubblicata, in forma abbreviata e senza sottotitoli, anche sul profilo Instagram del museo. Intanto, sempre domani, sul Magazine online degli Uffizi uscirà un articolo dedicato ai disegni, custoditi nel Gabinetto Stampe della Galleria, dell’artista Giulia Napoleone per un’edizione del 1996 a tiratura limitata de Les Fleurs du Mal (Lorenzo Gherlandini, Les Fleurs du Mal di Giulia Napoleone. Omaggio a Baudelaire; link https://www.uffizi.it/magazine/omaggio-a-baudelaire).