Meeting Music Contest: brani entro il 9 giugno

Al via la nuova edizione del Meeting Music Contest: partecipare è gratuito inviando un video di un brano inedito entro il 9 giugno

Appassionati di musica e giovani talenti fatevi avanti. È attivo il “Meeting Music Contest – “Il coraggio di dire io”, la kermesse organizzata dal Meeting di Rimini e del Mei di Faenza e dedicata agli artisti tra i 14 e i 40 anni non legati da un contratto discografico o editoriale.

Come partecipare

Partecipare è gratuito inviando un video di un brano inedito entro il 9 giugno agli indirizzi spettacoli@meetingrimini.org e mei@materialimusicali.it , entro e non oltre le 24 del 9 giugno. La canzone, senza preclusione di genere, può essere in qualsiasi lingua (italiana, straniera, dialettale) ma deve rispettare il limite della durata massima di 5 minuti. In allegato è necessaria una breve biografia corredata da foto e recapiti personali e il testo del brano presentato.

Per brano inedito si intende un brano nuovo e mai uscito prima, ma anche un brano realizzato a partire dal 1° gennaio di quest’anno e non ancora non promosso o che non abbia già partecipato alle finali di altri contest.

serata finale del 25 agosto, che sarà presentata da Lorenzo Baglioni. I premi in palio I brani per le fasi semifinali e finali saranno selezionati dagli organizzatori del contest e riceveranno la conferma della loro avvenuta selezione entro e non oltre il 30 giugno. La direzione artistica del Meeting di Rimini e del Mei di Faenza, poi, selezionerà i semifinalisti che si esibiranno il sul palco del Meeting durante la manifestazione (20-25 agosto). I selezionati si contenderanno la vittoria nella In palio la pubblicazione del brano e non solo:

Live al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti 2021 , che si terrà dal 1 al 3 ottobre a Faenza

Registrazione del proprio singolo in studio Sonos di Maffucci Music

Stampa CD a cura di MEI e AMG Disk

Distribuzione Digitale MEIDigital

Audizione Produttori Indipendenti Picicca, Maffucci e altri

Ufficio Stampa L’Altoparlante e promo radio fino a fine anno dalla vittoria del contest

Chitarra Tanglewood dal valore di 500 euro a cura di CAFIM