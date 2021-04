Julie torna con la canzone “Ancora in piedi”

“Ancora in piedi” è il nuovo singolo di Julie: il brano della cantante dei Monti Sicani è online su tutte le piattaforme digitali

Fuori in radio e in digital download, “ANCORA IN PIEDI” (Carioca Records/Artist First, ascolta qui ) il nuovo singolo della meravigliosa artista siciliana JULIE, di cui uscirà anche il bellissimo videoclip che verrà rilasciato su Youtube Domenica 21 Marzo

LINK DEL VIDEO

https://youtu.be/pK7nrYMRVCs

“Overthinking”: pensare continuamente, intensamente e senza sosta, senza però mai arrivare a una conclusione.

È una situazione che Julie ci descrive in “Ancora in piedi”, brano pop dal ritmo coinvolgente, attraverso il racconto di una sua tipica notte insonne, in modo diretto e senza troppi giri di parole.

Più pensa, più aumenta la sua confusione, più si generano dubbi e insicurezze che creano

un contrasto di dolore tra chi è e chi vorrebbe essere, tra la vita che ha e quella che sogna di avere, proiettando la sua felicità nel futuro. Nonostante ciò cerca un appiglio nel presente, un’ancora di salvezza, forse una persona, che le dia la forza di non crollare malgrado il suo tormento interiore.

Il brano è stato prodotto, arrangiato e mixato da Leo Curiale al Masterplay Studio in Sicilia

e masterizzato da Gianni Bini agli HOG Studios di Viareggio. La distribuzione digitale è affidata a Carioca Records / Artist First.

Note biografiche

Lei si chiama Giulia Scroppo, ed è nata il 21 Marzo 2000. Cresciuta a Campofranco (CL), piccolo centro dei Monti Sicani dove ha da piccolissima dimostrato la sua indole artistica prendendo lezioni di danza, cantando e recitando in vari Musical della compagnia teatrale locale. Dall’età di 8 anni studia canto moderno e partecipa a diversi stage e masterclass, esibendosi in diverse manifestazioni e programmi televisivi locali. Appena maggiorenne Giulia scopre il pianoforte e si ritrova a comporre le sue prime canzoni che vengono incise e curate presso il Master Play Studio seguito dalla direzione artistica di Leo Curiale che ne cura gli arrangiamenti. A Luglio 2020 firma per Carioca Records con cui a Settembre ha pubblicato i primi due singoli, SCIE CHIMICHE e APPESI A UN FILO che hanno superato i sessantamila stream su Spotify.

A Marzo del 2021 uscirà il suo nuovo singolo ANCORA IN PIEDI.

JULIE nelle sue canzoni è semplice ma mai banale. Leggera come un bacio che lascia il segno. Senza filtri e diretta. Allegra e spensierata. canta di sé e dei suoi sogni con leggiadria ed emozione. Un’artista di cui sentirete molto parlare.

Fb: https://www.facebook.com/julie.xofficial/

IG: https://www.instagram.com/julie.xofficial/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCgnM009R59aNg6gpsIVrVzw