INPSieme 2021: vacanze studio sicure

Online il bando Estate INPSieme 2021 riservato ai figli dei dipendenti o ex dipendenti iscritti all’ente di previdenza: ecco come partecipare

E’ disponibile online un importante bando borsa di studio per i giovanissimi ed i giovani italiani. Si tratta del Bando Estate INPSieme 2021: le domande, è bene ricordare, scadono il 13 aprile. Circa 40mila borse di studio estive per i figli dei dipendenti o ex dipendenti iscritti all’ente di previdenza INPS. Un bando davvero interessante ed importante: rafforzare la formazione linguistica e nel contempo fare una vacanza meravigliosa in compagnia di coetanei diventa ancora più bello soprattutto dopo periodi in cui si è passato la maggior parte del tempo in casa.

Per partecipare al bando bisogna avere i requisiti: ma non è così difficile, le borse sono tantissime. Oltre all’andamento scolastico è ovviamente importante l’ISEE, questa volta però c’è da tenere conto che esiste anche la possibilità di avere 1.400 euro rimborsati dall’INPS per soggiorni anche con ISEE superiore a 72.000 euro.

Le soluzioni proposte sono tutte interessanti: le location magnifiche e formazione targata EF.

INPSieme 2021: con EF

Scegliere di trascorrere le vacanze in compagnia di coetanei, in un ambiente frizzante è la modalità migliore per trascorrere questa estate 2021 che sarà sicuramente calda e troppo lunga da passare in città dove le restrizioni si faranno sentire.

Questo anno EF oltre alle classiche mete mette a disposizione dei borsisti INPSieme delle mete differenti ed intriganti: Canazei nel cuore delle Dolomiti, la Maremma toscana ed anche Laax sulle Alpi Svizzere. Realtà dove i giovani possono socializzare, svagarsi ed in particolare approfondire la lingua inglese grazie alle lezioni studiate e create dallo staff di esperti di Education First.

Fatte con EF le vacanze INPSieme 2021 sono differenti da tutte le altre infatti hanno dei punti di forza da tenere ben presente.

Safe Learning Guarantee: fondamentale per EF. La tutela degli studenti e dello staff dal 2020 è rafforzata. Infatti nelle strutture e nei campus vengono messe in atto misure di prevenzione sanitaria per la salute di tutte e tutti. Distanziamento, cartellonistica informativa, disponibilità di salviette igienizzanti, gel e altri materiali di prevenzione, oltre alla costante e accuratissima pulizia ed igiene in tutti gli spazi caratterizza le strutture gestite da EF Offerta per amici e parenti: in vacanza in compagnia? Possibile EF ha preparato apposta per questa estate pacchetti ad hoc per gli aggregati con la possibilità di creare gruppi di amici o parenti-. Gli studenti che scelgono di partire assieme ai vincitori di Estate INPSieme o INPS Corso di Lingua all’Estero potranno usufruire di pacchetti agevolati. Una idea interessante Ente Accreditato : oltre 50 anni di attività nella formazione linguistica e nelle vacanze studio fanno di Education First un tour operator accreditato delle vacanze studio INPS offrendo pacchetti ad hoc 100% conformi con quello che è previsto dal bando.



Vacanze studio: la soluzione perfetta per un’estate giovane

Dopo mesi passati in casa a studiare senza la possibilità di socializzare se non attraverso strumenti digitali le vacanze studio sono la soluzione migliore per frequentare coetanei in un ambiente sano e sicuro, protetto ed altamente formativo. Infatti, grazie a INPSieme è possibile persino frequentare corsi di lingua utilissimi per arricchire il curriculum formativo.