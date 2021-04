Esce Fiabe danzanti di Arianna Ghilardotti

In libreria “Fiabe danzanti. La magia dei grandi balletti”, un affascinante racconto illustrato di Arianna Ghilardotti per avvicinare i più piccoli alla storia dei più celebri balletti di danza classica

Edito da 24 ORE Cultura, dall’8 aprile esce in libreria “Fiabe Danzanti. La magia dei grandi balletti”, un prezioso libro illustrato, dedicato ai bambini dai 6 anni in su, per scoprire le storie dei più celebri balletti della tradizione classica, dal Lago dei Cigni all’Uccello di Fuoco.

A cura di Arianna Ghilardotti, il volume narra attraverso le bellissime illustrazioni di Laura Brenlla, sei rappresentazioni che hanno fatto la storia della danza, in un perfetto connubio tra la poesia del racconto, la bellezza della musica e lo splendore della coreografia.

Étoile e ballerini danzano tra le pagine del libro indossando magnifici costumi di scena e volteggiando tra le imponenti e colorate scenografie, in un inedito racconto per immagini della storia del balletto, che va dalle celeberrime opere del grande compositore russo Pëtr Il’ič Čajkovskij, come lo Schiaccianoci e il Lago dei Cigni, a quelle tratte da fiabe della tradizione popolare come la Bella addormentata e l’Uccello di fuoco, fino alle più divertenti commedie quali Coppelia e Don Chisciotte.

Oltre al plot narrativo e alle sue fonti, il volume ripercorre la nascita del balletto, soffermandosi sui libretti e sulle vicende relative alle prime rappresentazioni e ricostruendo con le immagini le coreografie più sceniche. L’autrice esplora anche i momenti più significativi della storia della danza classica, come la fondazione dei Ballets Russes di inizio ‘900 da parte di Sergej Djagilev che ha coinvolto i più grandi ballerini, artisti e compositori dell’epoca: un fenomeno capace di andare ben oltre i confini della danza, influenzando il gusto e i costumi di un’intera civiltà.

I testi del volume raccontano queste vicende con un linguaggio chiaro e accessibile anche ai più piccoli e, insieme al fondamentale apporto delle illustrazioni, consentono ai giovani lettori di muovere i primi passi nel mondo fatato, leggiadro e affascinante del balletto classico.

La potenza dell’illustrazione, con le sue forme e colori, abbraccia il linguaggio convenzionale e preciso del balletto che, senza ricorrere all’uso della parola, riesce a raccontare intricate storie ed esprimere per mezzo dei gesti ogni sentimento – amore e odio, invidia e gelosia, cupidigia e generosità – che la musica, a sua volta, sottolinea e fa risuonare nel pubblico.

Arianna Ghilardotti – Lavora come redattrice di testi e traduttrice dall’inglese, francese, tedesco e spagnolo per diverse case editrici; ha tradotto, tra l’altro, libri di J-P. Vernant, M. Detienne, J. Ziegler. Collabora regolarmente ai programmi dei Teatri alla Scala e La Fenice e a cataloghi di mostre. È esperta di genealogia, storia delle dinastie e letteratura vittoriana.

Titolo: Fiabe danzanti

Editore: 24 ORE Cultura

A cura di: Arianna Ghilardotti

Formato: cartonato 20 x 26 cm

Pagine: 64 pp. corredate da 60 illustrazioni

Prezzo: € 14,90

Codice ISBN: 978-88-6648-451-6

Libro per bambini, 6-10 anni

In vendita in libreria e online