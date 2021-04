Elisa Erin Bonomo duetta con Chiara Vidonis in “Nuvole”

La cantante veneziana Elisa Erin Bonomo online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Nuvole” feat. Chiara Vidonis

Nuvola è il nuovo singolo di ELISA ERIN BONOMO, già vincitrice del premio della critica Amnesty – Voci per la libertà con il brano Scampo. Registrato e coprodotto da Stefano Pivato presso il NO SHOES RECORDING STUDIO, con il prezioso featuring di Chiara Vidonis, è uscito Dischi Soviet Studio.

Elisa Erin Bonomo è una chitarrista e cantautrice veneziana. Nel 2017 pubblica il suo disco d’esordio Antifragile, completamente finanziato attraverso crowdfunding, vincendo il Premio della Critica al Premio Amnesty 2017 con il brano Scampo, dedicato al tema della violenza domestica. Nel 2018 vince una Targa Tenco con due brani (Scampo e Puttana) inseriti nell’album collettivo a progetto Voci per la Libertà – Una voce per Amnesty. Nella sua intensa attività live da solista e con band apre i concerti di NADA, Daniele Silvestri, Diodato, Nathalie, Maria Antonietta, Chiara Dello Iacovo, CLAVDIO.

A breve l’uscita del secondo album dell’artista veneta, splittato in due EP, che esprime l’esatto dualismo dell’essenza dell’artista, a cavallo tra un rock con venature dark-wave figlio del precedente Antifragile nel lato A, alle atmosfere acustiche sconfinanti nella world music nella parte B.

“Sono legata molto a Nuvola perché contiene tante energie femminili quante maschili in perfetto equilibrio. Ci sono giorni un po’ così, in cui niente sembra andare bene. Ci sentiamo avvolti da una nuvola, e non riusciamo a mettere a fuoco le cose, neppure se il cielo è luminoso. Questa nuvola rende tutto triste e nebuloso. Ma, se sappiamo aspettare, spesso, il giorno dopo quella nuvola è passata, e tutto ci appare finalmente più chiaro e riconoscibile. Una storia che parla delle nostre giornate storte e della malinconia, e ci spiega che, se abbiamo pazienza, quella a breve se ne andrà via.”

