Amanda Gorman si confessa da Oprah Winfrey

Arriva oggi su Apple TV+ l’intervista di Oprah Winfrey alla poetessa Amanda Gorman: la 23enne si confessa nel salotto della conduttrice “The Oprah Conversations”

La regina del talk Oprah Winfrey torna sulla sua poltroncina per una nuova intervista. Dopo aver scandagliato la vita di Harry e Meghan nella famiglia reale inglese portandone a galla i dettagli più scabrosi, la conduttrice ospita Amanda Gorman, la giovane poetessa che abbiamo visto protagonista nell’Inauguration Day di Joe Biden lo scorso gennaio.

Attivista e ormai icona per le nuove generazioni, la 23enne Amanda si unirà così al salotto di “The Oprah Conversations”. Racconterà i retroscena dietro il poema scritto per il presidente degli Stati Uniti e recitato nel giorno dell’inaugurazione (la Dire Giovani ne aveva parlato QUI) ma non solo. A fare da filo conduttore l’atmosfera familiare che solo Oprah sa regalare.

Quarantadue minuti in tutto da seguire in esclusiva dall’8 aprile su Apple Tv+.