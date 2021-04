Perché è importante aggiornare a PHP 7

L’Hypertext Preprocessor è uno dei linguaggi di scripting più popolare: ecco perchè è importante aggiornare alla versione PHP 7

PHP, acronimo di Hypertext Preprocessor, è un linguaggio di scripting server side (cioè un linguaggio che risiede su un server in remoto). Si tratta di un linguaggio interpretato che si occupa appunto di interpretare ed elaborare le istruzioni del client restituendole in un linguaggio comprensibile al computer.

PHP è uno dei linguaggi di scripting più popolare e utilizzato perché progettato per essere semplice, veloce e flessibile, il che lo rende perfetto per essere usato sia per lo sviluppo di un semplice blog sia per applicazioni web più complesse.

Il successo di questo tipo di linguaggio probabilmente deriva dal fatto che:

ha una licenza open source;

si integra facilmente con l’HTML;

ha una community di supporto sempre attiva;

interagisce con diversi database;

può essere utilizzato sui principali sistemi operativi;

supporta la maggior parte dei server web esistenti.

Versioni obsolete PHP, perché aggiornare

Le vecchie versioni di PHP sono ancora ampiamente diffuse ed è stato stimato che una buona percentuale degli utenti di WordPress stia ancora utilizzando versioni in end of life, come PHP 5.6.

Fine del ciclo di vita significa che queste versioni non ricevono più aggiornamenti e quindi non hanno più supporto in termini di sicurezza, pertanto sono potenzialmente vulnerabili ad attacchi hacker.

Oltre a risolvere bug nella sicurezza, aggiornare alle nuove versioni aiuta a migliorare diverse performance di PHP come la velocità, la solidità e l’utilizzo delle risorse del server.

Come verificare la versione PHP del proprio sito web

Come abbiamo visto, aggiornare PHP all’ultima versione è importantissimo per evitare vulnerabilità nella sicurezza del sito web.

Per capire quale versione si sta utilizzando sul proprio sito è possibile utilizzare strumenti come Pingdom o Google Chrome Devtools. Nel primo caso la versione PHP corrente verrà indicata in corrispondenza all’intestazione X-Powered-By.

In alternativa su WordPress 5.0 o versioni successive è possibile verificare la versione di PHP nella sezione “Salute del sito”.

Php 7, maggiori performance e sicurezza

PHP 7.4 è una delle ultime versioni di questo linguaggio open source ampiamente utilizzato.

Aggiornare all’ultima versione PHP oltre a migliorare notevolmente il funzionamento generale della piattaforma, può portare dei vantaggi anche all’utente finale.

Nello specifico con PHP 7 è possibile ottenere:

maggiore velocità del sito web che oltre alla user experience, potrebbe migliorare anche il posizionamento del sito sui motori di ricerca;

che oltre alla user experience, potrebbe migliorare anche il posizionamento del sito sui motori di ricerca; maggiore sicurezza , essendo PHP uno dei linguaggi più utilizzati è spesso soggetto a tentativi di hackeraggio, tuttavia con le ultime versioni sono state introdotte soluzioni che aumentano la sicurezza rendendo più difficile l’accesso al sito da parte degli hacker;

, essendo PHP uno dei linguaggi più utilizzati è spesso soggetto a tentativi di hackeraggio, tuttavia con le ultime versioni sono state introdotte soluzioni che aumentano la sicurezza rendendo più difficile l’accesso al sito da parte degli hacker; minore consumo di RAM.

PHP 8

A novembre 2020 è stata rilasciata la nuova versione di PHP. Con questo aggiornamento sono stati risolti diversi problemi e aggiunte diverse caratteristiche che mirano a semplificare il lavoro dei programmatori e migliorare le performance.

Tra le funzionalità più attese di questa versione di PHP c’è il Compiler Just-in-time (JIT), capace di memorizzare nella cache una versione del codice già interpretato e generare un linguaggio macchina come output.