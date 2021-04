Ozric Tentacles: fuori la ristampa di “Vitamin Enhanced”

Gli Ozric Tentacles presentano la ristampa di “Vitamin Enhanced”: l’album è stato rimasterizzato dal leader di lunga data Ed Wynne

La pionieristica band britannica Ozric Tentacles presenta una ristampa speciale della loro classica collezione di album in cassetta Vitamin Enhanced che sarà pubblicata il 30 aprile per Kscope. Un’edizione con sei CD completa di un libro attentamente curato. Ogni album è stato rimasterizzato dal leader di lunga data degli Ozric, Ed Wynne, nei suoi studi Blue Bubble in Scozia. Questa è la prima volta nella lunga storia della band che Ed ha potuto personalmente mixare e masterizzare le tracce.

Pilastri della scena dei festival britannici dai primi anni ’80, gli Ozric Tentacles producevano audio-tape psichedeliche che catturavano la diversità musicale di vasta portata della scena dei free festival, mescolando rock acido con dub, reggae, world music etnica e sperimentazione elettronica e jazzistica. Questa era la colonna sonora dello stile di vita alternativo e profumato alle erbe che si snodava per le strade di campagna alla ricerca di un posto dove sistemarsi e fare festa, lontano dalle psicosi della vita aziendale.

Assortimento variegato di hippie con i dreadlock e attitudine punk, la band si è formata al Festival di Stonehenge nel 1983. Ed e Roly Wynne, Nick Van Gelder (Tig) e Gavin Griffiths, conosciuti come i Bolshem People, furono raggiunti per una jam da Joie ‘Ozroonuiculator’ Hinton, un mago del synth che era appena tornato dall’India carico di registrazioni di suoni etnici che aveva raccolto. Ad un certo punto, avendo attirato un pubblico, qualcuno chiese quale fosse il nome del nuovo ensemble e Ed rispose “Ozric Tentacles”, il primo nome che gli venne in mente. Il nome rimase e nacque un pilastro della scena dei festival del Regno Unito per i successivi 30 anni. Senza alcun desiderio o bisogno di un’etichetta discografica, furono le uscite in cassetta degli Ozric Tentacles a finanziare e sostenere il loro viaggio attraverso gli anni ’80.

Questi semplici manufatti con inserti fotocopiati ed etichette dipinte a spray erano venduti in grandi quantità ai festival, sul tavolo del merchandising al Club Dog e attraverso un punto vendita per corrispondenza chiamato Better Days Tape distribution. Erano così apprezzati i sei album su cassetta del gruppo che nel ’94, appena dopo il successo degli Ozrics, gli album furono rimasterizzati e confezionati insieme in un cofanetto di sei CD chiamato Vitamin Enhanced che fu venduto in un’edizione limitata di 5000 copie per l’etichetta del gruppo Dovetail Records.

30 anni dopo quella jam iniziale, la band sta ancora andando forte nonostante i molti cambiamenti di line-up e i capricci sempre mutevoli dell’industria musicale. Ora, per segnare questo anniversario, Vitamin Enhanced sta per essere ristampato, portando ancora una volta confusione agli acquirenti della colazione. Tutti e sei gli album sono stati accuratamente rimasterizzati e non hanno mai suonato meglio di così.

Ed Wynne, Ozric Tentacles:

“Quindi… eccoci qui ed eccovi serviti. Ancora una volta, questi sei album escono nel mondo, con nuove orecchie! Quest’ultima è la quarta incarnazione di quello che è diventato noto come ‘Vitamin Enhanced Box Set’, ma è la prima volta che ho avuto personalmente la possibilità di far brillare le frequenze e il sound di questi brani in modo da soddisfare le mie orecchie. Spero che vi divertiate ad ascoltarli come io mi sono divertito io, migliorandoli! State bene e risplendete!”

Date un’occhiata al lussuoso Vitamin Enhanced 6 CD book set QUI

Questa edizione anniversario uscirà il 30 aprile 2021 per Kscope ed è disponibile ora per il pre-ordine QUI.

L’ultimo album degli Ozric Tentacles “Space For The Earth” è in uscita su CD, LP (disponibile in vinile nero e colorato) e in digitale ed è disponibile ora QUI

La band ha confermato di aver riprogrammato le date del tour britannico Ozric Tentacles Electronic Tour a dicembre 2021.

UK TOUR – DICEMBRE 2021

Mercoledì 1 Glasgow Mono

Giovedì 2 Newcastle Cluny 2

Venerdì 3 Stockton on Tees Georgian Theatre

Sabato 4 Todmorden Golden Lion (matinee and evening)

Domenica 5 York Fulford Arms

Lunedì 6 Birmingham Hare & Hounds

Mercoledì 8 Southampton 1865

Giovedì 9 Guildford Boileroom

Venerdì 10 Tunbridge Wells Forum

Sabato 11 Ramsgate Music Hall

Domenica 12 Cambridge Portland Arms

Martedì 14 Brighton Green Door Store

Mercoledì 15 Cardiff The Globe

Giovedì 16 Bristol Exchange

Sabato 18 Exeter The Phoenix

Domenica 19 London The Lexington

I biglietti per le date originali saranno ancora validi e i rimborsi sono disponibili sulla piattaforma di acquisto. Altre date potrebbero essere aggiunte, quindi tieni d’occhio i social della band!

I biglietti sono disponibili qui https://www.eventhorizonlive.co.uk/

Segui Ozric Tentacles:

https://www.facebook.com/OfficialOzricTentacles

https://www.instagram.com/edozric/?hl=en

http://www.ozrics.com/

https://kscopemusic.com/media/ozric-tentacles/