Il fumetto “Brzrkr” diventa un live-action

Netflix svilupperà un film live action tratto dal fumetto di Keanu Reeves “Brzrkr” con Reeves come produttore e protagonista

Netflix ha acquisito i diritti del fumetto di BOOM! Studios BRZRKR, che sarà adattato in un lungometraggio e poi in una serie spinoff animata.

BRZRKR è ideato da Keanu Reeves, scritto da Reeves e dall’autore di bestseller del New York Times Matt Kindt e disegnato dal celebre artista Marvel Ron Garney. I colori sono affidati a Bill Crabtree, il lettering a Clem Robins, mentre il character design e le copertine sono di Rafael Grampá

BRZRKR nasce da un’idea originale di Reeves che ha visto la luce dopo molti anni.

Reeves ha da poco concluso Matrix 4, in arrivo entro la fine di quest’anno, e sarà impegnato con la produzione di John Wick 4 a partire da questa primavera.

La produzione sarà affidata a Keanu Reeves, Ross Richie e Stephen Christy per BOOM! Studios, Stephen Hamel per Company Films. Adam Yoelin di BOOM! Studios sarà il produttore esecutivo

BRZRKR è una saga epica brutale che ha per protagonista un guerriero immortale e la sua battaglia lunga 80.000 anni. Noto con una semplice iniziale, “B” è un semidio costretto alla violenza da una maledizione che lo trascina sull’orlo della pazzia. Dopo secoli trascorsi a vagare per la terra, finalmente B trova rifugio nel lavoro per il governo americano, che gli affida i compiti più violenti e pericolosi. In cambio, B potrà soddisfare il suo unico desiderio: conoscere la verità sulla sua sanguinosa esistenza… e mettere la parola fine al suo eterno castigo.

La serie animata esplorerà ancora più a fondo l’universo di BRZRKR, recuperando elementi diversi della storia. Reeves manterrà lo stesso ruolo e presterà la voce al suo personaggio nella versione originale.

La miniserie a fumetti è composta da 12 albi pubblicati da Boom! Studios a partire dal 3 marzo 2021.

Il primo numero ha già venduto oltre 615.000 copie diventando il fumetto di lancio di maggior successo degli ultimi trent’anni.