Amedeo Minghi torna con l’inedito” Navi o marinai”

“Navi o marinai” è il nuovo singolo inedito di Amedeo Minghi: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

In radio e in digitale “NAVI O MARINAI” il nuovo singolo inedito di Amedeo Minghi, pubblicato dalla LEAD RECORDS con M.Z.Q. Edizioni Musicali.

La “vena artistica” di un grande compositore non è mai destinata ad esaurirsi e, durante il suo percorso, attinge a nuove melodie che si insinuano, sempre al passo con i tempi, nelle trame della nostra quotidianità, e che ci accompagnano segnando, con le note, le orme del tempo in cui viviamo.

Questo è il caso dell’ultima creazione di Amedeo Minghi che, in un momento così difficile per noi tutti, desidera tracciare una via da percorrere, per trovare nuova linfa dentro noi stessi.

“NAVI O MARINAI” è una canzone di rottura, elegante e sinuosa, con la pretesa di essere una seria ed attenta riflessione, appunto, sul periodo storico che stiamo vivendo, ma anche, e forse soprattutto, sul senso della vita in generale. Una visione incoraggiante e coraggiosa, in cui è il momento di scegliere se essere un protagonista della propria vita o subire passivamente la pressione e le incertezze che la vita stessa ci palesa, come recita il testo: “Vinti o Vincitori”, “Giochi o Giocolieri”, … “Navi o Marinai”.

Il brano vede la collaborazione con l’autore e compositore Andrea Montemurro che ha colto il messaggio lanciato da Amedeo Minghi e ha partecipato intimamente alla stesura del testo e della melodia. La collaborazione tra i due compositori, per ironia della sorte, dalle stesse iniziali (A M), ha trasformato un brano dall’apparente contenuto meramente sociale, in una canzone d’amore: l’amore per la vita che deve sempre essere presente in ognuno di noi.

Di ulteriore rilevanza nella realizzazione di “Navi o Marinai”, è la presenza del M° Mario Zannini Quirini, grande amico e storico collaboratore di Amedeo, che ha prodotto e arrangiato questo brano, come è accaduto in passato nelle produzioni della celeberrima canzone sanremese “Vattene Amore”, nelle musiche della serie fantasy, Cult anni ’90, Fantaghirò, per l’album di successo “I ricordi del cuore” (tema conduttore della telenovela Edera), nelle indimenticabili atmosfere di Vita mia, Decenni, Nenè, Cantare è d’amore e in molti altri. Successi, questi, impressi nella nostra memoria, che sono solo alcuni dei riusciti lavori discografici che hanno segnato la collaborazione artistica fra Amedeo Minghi e Mario Zannini Quirini. Quelle suggestive atmosfere ora, dopo oltre un decennio, rivivono nel nuovo singolo di Amedeo Minghi che vuole ritornare, come del resto lo sarà tutto l’album in preparazione, alle sonorità che hanno contrassegnato questa produttiva collaborazione.

“La voce inconfondibile di Amedeo – confida Mario Zannini Quirini – ci regala una interpretazione esemplare; lo seguo dall’album Le nuvole e la rosa iniziato nel 1987 e pubblicato nel 1988. Vivo questa rinnovata collaborazione con l’entusiasmo di ieri e l’esperienza di oggi, ma volendo comunque ripercorrere quelle sonorità che furono un segno assolutamente inconfondibile di ciò che siamo stati, con la volontà di gettare un’impronta indelebile nel passato rivolta fortemente al futuro”.

“In tempi come questi, non è facile stare in video o rilasciare interviste; – sottolinea Amedeo Minghi – siamo arrovellati da dubbi e fragilità; questa canzone è una presa di incoscienza del tutto necessaria per tornare a sognare: una sorta di abbraccio, di quelli che ci davamo una volta, senza paura”.

Amedeo Minghi, un artista paragonabile solo ai grandi compositori, che non a caso, nei giorni “sanremesi” è stato menzionato come autore di uno dei più grandi successi del Festival di tutti i tempi, “VATTENE AMORE”.

Qui il video: https://youtu.be/w01SeVxA4WM

La canzone è accompagnata dal videoclip firmato da Michele Vitiello, con la consulenza di Niccolò Carosi. Un video distante dai precedenti, in cui l’artista ha deciso di essere esclusivamente interprete e non protagonista, in un’attività che sarà la linea editoriale di questo nuovo lavoro.

Una sequenza d’immagini fra onde e stelle con un filo rosso che attraversa storie diverse, ma con un unico finale: andare avanti. Un viaggio di sguardi che culmina con il segreto della vita.

Il brano anticipa un nuovo progetto discografico a cui Amedeo Minghi, Mario Zannini Quirini ed Andrea Montemurro stanno lavorando ormai da tempo. Sarà un Album totalmente di inediti che parleranno di amore, ma in una veste del tutto nuova per Amedeo Minghi, amore per la vita, per il prossimo e per le future generazioni alle quali spetterà l’arduo impegno di perpetrare la nostra esistenza.

www.amedeominghi.info

https://www.youtube.com/user/amedeominghiofficial

https://m.facebook.com/amedeo.minghi.353

www.leadrecords.it