Taylor Swift duetta con Maren Morris

Taylor Swift pubblica “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “Taylor’s version”, in uscita il 9 aprile

Taylor Swift è su tutte le piattaforme “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “Taylor’s version”, in uscita il 9 aprile. Sei in tutto le canzoni scritte recentemente che si aggiungeranno alla tracklist originaria del lavoro. In “You all over me” Taylor lega la sua voce a quella di Maren Morris, nelle back vocals del brano. Il brano è volato, sin dal suo arrivo sulle piattaforme, nelle tendenze su Twitter scatenando i fan in commenti entusiasti.

Il lyric video di “You all over me”

La lotta per i diritti dei brani

La cantante, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è tornata in studio, più o meno un anno fa, per registrare nuovamente tutto il suo catalogo esausta dalla lunga faida con l’ex manager Scooter Braun e l’etichetta discografica, che si è appropriata dei diritti dei brani al passaggio di Taylor alla Republic Records. Braun ha, poi, ceduto ingiustamente i master dei lavori alla Shamrock Holdings per la cifra di 300 milioni di dollari. È così che Taylor non si è persa d’animo ed è si è chiusa in studio di registrazione per mettere nuovamente su nastro i suoi primi sei album, tutti usciti per la Big Machine. Il primo a rivedere la luce sarà “Fearless”, secondo progetto della Swift.

“Una delle cose che adoro di queste canzoni estratte dagli archivi – – è che non sono mai state ascoltate, quindi posso sperimentare, suonare e anche includere alcuni dei miei artisti preferiti”. La cantante non ha detto di più sulla tracklist, i cui titoli delle bonus track sono ancora top secret!

“You all over me” segue la pubblicazione di “Love story (Taylor’s Version)”, brano originale del 2008 registrato nuovamente, da oggi su tutte le piattaforme anche in versione remix, “Love Story (Taylor’s Version) Elvira Remix”.

La tracklist di “Fearless”

1. Fearless (Taylor’s Version)

2. Fifteen (Taylor’s Version)

3. Love Story (Taylor’s Version)

4. Hey Stephen (Taylor’s Version)

5. White Horse (Taylor’s Version)

6. You Belong With Me (Taylor’s Version)

7. Breathe (feat. Colbie Caillat) (Taylor’s Version)

8. Tell Me Why (Taylor’s Version)

9. You’re Not Sorry (Taylor’s Version)

10. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

11. Forever & Always (Taylor’s Version)

12. The Best Day (Taylor’s Version)

13. Change (Taylor’s Version)

14. Jump Then Fall (Taylor’s Version)

15. Untouchable (Taylor’s Version)

16. Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version)

17. Come In With The Rain (Taylor’s Version)

18. Superstar (Taylor’s Version)

19. The Other Side Of The Door (Taylor’s Version)

20. Today Was A Fairytale (Taylor’s Version)

21. “You All Over Me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)”

22. Bonus Track 2 (From The Vault)

23. Bonus Track 3 (From The Vault)

24. Bonus Track 4 (From The Vault)

25. Bonus Track 5 (From The Vault)

26. Bonus Track 6 (From The Vault)