Lili Reinhart sarà protagonista di “Plus/Minus”

Lili Reinhart sarà protagonista del film Netflix “Plus/Minus”: alla vigilia della laurea, la vita della ventenne Natalie si divide in due realtà parallele

Netflix ha scelto Lili Reinhart come protagonista del film “Plus/Minus” in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming. La protagonista di Le ragazze di Wall Street – Business Is Business, I nostri cuori chimici sarà diretta da Wanuri Kahiu (Rafiki).

La produzione è di Bryan Unkeless ed Eric Newman di Screen Arcade, Jessica Malanaphy di CatchLight Studios

Nel film, alla vigilia della laurea, la vita della ventenne Natalie si divide in due realtà parallele: nella prima la ragazza resta incinta e vive la maternità e l’età adulta nella sua città natale in Texas, nell’altra si trasferisce a Los Angeles per inseguire la carriera. Entrambi i percorsi saranno segnati da amori profondi, delusioni devastanti e occasioni per riscoprire se stessa.