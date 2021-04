Caos sull’autostrada del Sole bloccata dai mercatali

Mercatali in protesta sull’autostrada del Sole, bloccata la direttrice Roma-Napoli: traffico in tilt in Campania da Caserta Sud

Decine di operatori mercatali stanno protestando bloccando l’autostrada del Sole. La manifestazione è partita da diverse località della Campania, in particolare da comuni del casertano e del nolano. I commercianti si stanno recando a Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato Ana Ugl e, diretti verso la Capitale, si muovono a passo d’uomo, suonando i clacson di furgoncini e automobili. Il traffico è in tilt da quando, all’altezza di Caserta Sud, i mercatali sono scesi in strada impedendo il passaggio delle auto. Su un furgone sono stati affissi dei cartelli con la scritta “Ridateci Conte” e “Sindaci incapaci”, mentre i manifestanti urlano “Lavoro” e “Non molleremo mai”.

I mercatali, spiega la Dire (www.dire.it), ritengono di essere stati penalizzati dalle ultime misure prese dal governo per fermare l’avanzata del Covid, in particolare si sentono “discriminati – spiega l’Ana Ugl – rispetto ad altre categorie, come centri commerciali, megastore e grandi strutture di vendita della grande distribuzione, a cui è consentito esercitare l’attività nonostante non vi sia alcun contingentamento. Non è garantito il distanziamento sociale e sono luoghi chiusi dove, quindi, il rischio di contagio è più alto. I mercati, invece, si svolgono all’aperto e vi è un naturale ricambio d’aria. Ci è sembrato che a marzo gli unici a fare il lockdown nelle regioni rosse siano stati proprio i mercatali”.