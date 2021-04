Al via la Shanghai Fashion Week Autunno/Inverno

Al via il 6 aprile la Shanghai Fashion Week Autunno/Inverno per il 2021: l’evento, che vuole rilanciare le vendite al dettaglio, sarà in presenza

La Shanghai Fashion Week Autunno/Inverno per il 2021 si aprirà il 6 aprile: la Commissione municipale del commercio della città cinese ha sottolineato l’obiettivo di ridare vita al mercato delle vendite al dettaglio.

Secondo l’ente governativo, Shanghai ha registrato una crescita annua del +48,6% nelle vendite al dettaglio nel primo bimestre del 2021, più alta rispetto alla media del Paese nello stesso periodo. I dati hanno mostrato che più del 60% dei marchi che hanno partecipato alla settimana della moda hanno visto un importante incremento delle vendite nel 2020, e più del 40% degli stessi brand hanno aperto nuovi negozi.

In effetti, fin dal suo debutto, avvenuto nel 2003, la Shanghai Fashion Week si è dimostrata un’importante piattaforma per la promozione, il commercio e gli scambi nel settore della moda. E anno dopo anno è cresciuta d’importanza per un’area molto più vasta degli stessi confini cittadini. Naturalmente, a causa della pandemia globale da Covid-19, lo scorso anno l’evento non ha potuto che svolgersi in maniera del tutto digitale, ma già nell’ottobre scorso era stato possibile riportarlo nella sua forma originale, dal vivo.

Con l’impiego delle misure di controllo e prevenzione dell’epidemia, l’evento di aprile riprenderà appieno il lancio di capi in manifestazioni dal vivo, con più di 100 nuovi prodotti che usciranno negli esercizi dedicati all’alta moda della città. Continueranno, parallelamente, anche gli eventi digitali, che si terranno attraverso il nuovo “Shanghai Fashion & Lifestyle Carnival”, che promuoverà marchi e stilisti della Cina.