Mario Pigozzo Favero cerca fondi per un disco

Fino al 16 maggio sulla piattaforma Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding per la realizzazione del primo disco solista di Mario Pigozzo Favero

Attivo il crowdfunding per la realizzazione del primo disco solista di Mario Pigozzo Favero, storico leader e frontman dei Valentina Dorme, band rock veneta attiva nel panorama nazionale negli ultimi 25 anni.

La campagna sarà ospitata dalla piattaforma Produzioni dal Basso fino al 16 maggio 2021, settimane durante le quali gli appassionati di rock e musica d’autore potranno contribuire alla realizzazione dell’album. Sarà possibile acquistare in anteprima diversi pacchetti che, oltre alle versioni in CD e Vinile, prevedono poster, foto personalizzate, tote bag, t-shirt. Fino a arrivare alla prenotazione di live acustici e elettrici (nell’attesa della fine della pandemia).

Nel nuovo lavoro, il musicista trevigiano si allontana parzialmente dalle atmosfere elettriche e soniche dei Valentina Dorme per dirigersi, in alcuni episodi, verso i territori dell’elettronica. La dimensione prevalente resta comunque quella della canzone d’autore, con una attenzione ancora maniacale ai testi e alle atmosfere classiche. L’antico refrain che voleva i VD come una sorta di incrocio tra le ballate malinconiche di De André e le sferzate post-punk dei Fugazi non è ancora del tutto dimenticato. E dei Valentina Dorme, Favero era autore delle liriche e di gran parte delle musiche. Il cuore rimane lì, senza rinunce e senza pause. Tra i grandi autori della canzone italiana e il rock anglosassone più spigoloso e incompromesso. Prendere o lasciare.

“Le mie canzoni più belle di sempre” dice l’autore nell’incipit del testo che apre la campagna su Produzioni dal Basso. Basta solo questo, no?

Guarda il video di presentazione qui: https://youtu.be/aKeh1XYj9ts

Per contribuire: https://sostieni.link/28078