International Rally Cup 2021: aperte le iscrizioni

Iscrizioni all’International Rally Cup aperte fino al 25 aprile: appuntamento inaugurale sarà il Rally Piancavallo in programma nei giorni 1-2 maggio

IRC Sport, promoter di International Rally Cup, ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla sua ventesima edizione, contraddistinta da cinque appuntamenti di alto contenuto e da un montepremi di 240.000 euro, da suddividere tra i protagonisti della classifica assoluta e dei raggruppamenti previsti dal regolamento. Una procedura già resa disponibile attraverso il sito ufficiale della serie “griffata” Pirelli, all’indirizzo www.ircup.it e che, fino all’intera giornata di domenica 25 aprile, darà modo a conduttori e team di poter formalizzare la propria adesione ai fini dell’assegnazione dei punteggi relativi al Rally Piancavallo, appuntamento inaugurale in programma nei giorni 1-2 maggio.

Un progetto, l’International Rally Cup 2021, pronto a far leva sulle peculiarità che ne hanno contraddistinto il percorso nelle sue diciannove, precedenti, edizioni: elevato livello in termini di competitività, un montepremi dalle linee “extra large” ed una cornice di ampio respiro, caratterizzata dalle diverse caratteristiche dei cinque appuntamenti in programma.

“L’apertura delle iscrizioni ci proietta già mentalmente sulle strade del Rally Piancavallo, dove vedremo prendere forma le nostre ambizioni – il commento di Loriano Norcini, coordinatore di IRC -. Le sensazioni legate a questa edizione sono incoraggianti, a fronte dell’impegno profuso da parte di IRC Sport, di Pirelli e di tutti i partner che ci stanno accompagnando in questo stimolante percorso”.

Saranno le prove speciali del Rally Piancavallo – in programma nei giorni 1-2 maggio – a garantire ai protagonisti i primi punteggi della ventesima edizione di International Rally Cup, appuntamento al quale seguirà, nell’ultimo fine settimana del mese, il Rally Internazionale del Taro. L’estate, poi, sarà ideale cornice per la fase centrale della programmazione, sui chilometri del Rally Internazionale Casentino, appuntamento in programma nei giorni 2-3 luglio che chiamerà la serie al “giro di boa”, con i suoi interpreti intenti a catalizzare energie mentali e fisiche verso il rush finale, contraddistinto dalle particolarità offerte dal Rally Appennino Reggiano, nei giorni 27-28 agosto e dal Rally Città di Bassano, appuntamento che – il 22 e 23 ottobre – manderà in archivio l’edizione che celebrerà il Ventennale.