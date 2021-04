Virginia Mai debutta con il singolo “Luna storta”

Fuori Luna Storta, il primo singolo solista della cantautrice Virginia Mai. Un nuovo capitolo che ci fa addentrare in un mondo dove, tra sfumatore R’n’B, influenze Nu Soul e movenze pop, dolore e magia diventano la stessa cosa e la Luna una intima alleata al termine di una storia d’amore. Il brano è il primo assaggio di un EP di debutto di prossima uscita.

Te ne sei andato senza salutare.

è una cantautrice e musicista Pop – R’n’B milanese. Cresciuta tra studi di musica, una laurea in canto Jazz, concerti per l’Italia e per l’Europa, solo dopo un’esperienza musicale londinese e un anno di vita sul Naviglio esplode in lei l’esigenza di raccontare la sua storia fino ad oggi attraverso le sue parole e la sua musica; da qui nasce e prende vita il suo primo EP, pensato in inglese ma scritto in italiano.

