Previsioni meteo 4 aprile: Pasqua instabile al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 4 aprile 2021: bel tempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia, residua instabilità al meridione. Pasquetta a casa ma con il sole

Condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia dopo il rapido passaggio perturbato di ieri che ha portato piogge specie sulle regioni centrali. Il giorno di Pasqua vedrà un deciso miglioramento e il ritorno del sole su tutto il Nord e il Centro, mentre sulle regioni meridionali avremo residua instabilità specie al mattino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS a Pasquetta il tempo risulterà stabile su tutta la Penisola: una beffa per gli italiani costretti in casa dal lockdown. A seguire, tra martedì e mercoledì, sembra sempre più probabile l’arrivo di correnti fredde. Atteso un brusco calo termico, con il possibile ritorno della neve anche a bassa quota.

Intanto per oggi, domenica 4 aprile 2021, al Nord Italia al mattino locali addensamenti al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio si rinnovano condizioni meteo stabili con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata nessuna variazione con tempo stabile e precipitazioni assenti ovunque.

Al Centro al mattino residue precipitazioni tra Abruzzo e Lazio, asciutto altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sulla costa e sulle zone interne per l’intero arco della giornata; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse su regioni Peninsulari e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge su Calabria, Sicilia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento con residue precipitazioni solo tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.