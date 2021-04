Due medaglie d’oro per la distilleria Rossi d’Asiago

Il liquore Kranebet e l’Antica Sambuca Classica di Rossi d’Asiago hanno vinto la medaglia d’Oro al concorso internazionale ISW Meininger’s Spirits Award 2021

La storica distilleria vicentina Rossi d’Asiago ha trionfato al prestigioso premio internazionale ISW international Spirits Award, con un doppio oro assegnato a due tra i liquori più rappresentativi dell’azienda: Antica Sambuca Classic e Kranebet Botanic Juniper liqueur. Si tratta di un significativo risultato per la distilleria Rossi d’Asiago, con sede a Ponte di Barbarano, nel vicentino: un traguardo raggiunto grazie a un mix vincente di competenze, attenzione alla qualità delle materie prime, passione e talento imprenditoriale, che permettono all’azienda di proporre da oltre 150anni liquori e distillati di grande pregio e qualità.

Kranebet, l’inconfondibile liquore al ginepro della storica distilleria, si è aggiudicato la medaglia d’oro all’edizione 2021 del prestigioso concorso tedesco, conquistando la giuria di esperti grazie all’unicità del gusto e all’intensità delle sue note aromatiche. Ottenuto dalla distillazione di bacche di ginepro e botaniche selezionate, Kranebet Botanic reinterpreta in chiave moderna l’antica ricetta del liquore originale inventato per la prima volta nel 1924, e risulta perfetto per essere gustato liscio, ghiacciato, o mixato in cocktail come il KranebeTonic.

Il nuovo importante riconoscimento per Antica Sambuca Classica si aggiunge alla lunga lista di apprezzamenti già ottenuti in precedenza nelle più influenti competizioni internazionali, a riprova della qualità di questo marchio ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo. Solo pochi mesi prima, nel 2020, la sambuca di casa Rossi d’Asiago aveva infatti conquistato il titolo di “World’s Best Anise Liqueur” ai World Liqueur Awards, e la doppia medaglia d’oro alla San Francisco World Spirits Competition. Antica Sambuca Classica è un liquore perfettamente cristallino dal delicato e persistente aroma di anice. Vellutata, armoniosa ed intensa, al contatto con palato risulta morbida e dolce, con leggeri sentori aciduli. L’alta qualità di questa sambuca è determinata dalla combinazione di eccellenti ingredienti e tecniche di produzione che seguono meticolosi processi artigianali, come la distillazione a bagnomaria dell’infuso in alcol delle stelle d’anice e altre 17 erbe e spezie.