Esaurimento vitale aumenta il rischio infarto

Negli uomini l’esaurimento vitale è legato aun maggiore rischio di infarto secondo la ricerca presentata all’ESC Acute CardioVascular Care

Gli uomini che soffrono di esaurimento vitale hanno maggiori probabilità di avere un attacco cardiaco, secondo una ricerca presentata all’ESC Acute CardioVascular Care 2021, un congresso scientifico online della Società Europea di Cardiologia (ESC). Questo rischio è stato particolarmente pronunciato negli uomini mai sposati, divorziati e vedovi.

“L’esaurimento vitale si riferisce all’eccessiva stanchezza, ai sentimenti di demoralizzazione e all’aumentata irritabilità”, ha detto l’autore dello studio, il dottor Dmitriy Panov dell’Istituto di citologia e genetica di Novosibirsk, Federazione Russa. “Si pensa che sia una risposta a problemi intrattabili nella vita delle persone, in particolare quando non sono in grado di adattarsi all’esposizione prolungata a fattori di stress psicologico”.

Questo studio ha esaminato la relazione tra l’esaurimento vitale e il rischio di infarto del miocardio in uomini senza storia di malattia cardiovascolare. Lo studio ha utilizzato i dati del progetto MONICA dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Un campione rappresentativo di 657 uomini di età compresa tra 25 e 64 anni a Novosibirsk è stato arruolato nel 1994.

I sintomi di esaurimento vitale sono stati valutati al basale usando il Maastricht Vital Exhaustion Questionnaire adottato dal protocollo MONICA. I partecipanti sono stati classificati secondo il loro livello di esaurimento vitale: nessuno, moderato o alto. I partecipanti sono stati seguiti per 14 anni per l’incidenza dell’infarto.

Complessivamente, due terzi (67%) degli uomini avevano un esaurimento vitale (il 15% aveva un livello alto e il 52% un livello moderato), mentre il 33% non ne era affetto. Quasi tre quarti (74%) degli uomini con pressione alta avevano esaurimento vitale – alto nel 58% e moderato nel 16%.

Nel gruppo complessivo di uomini, i ricercatori hanno analizzato l’associazione tra l’esaurimento vitale al basale e il rischio di avere un attacco di cuore. Rispetto a quelli senza esaurimento vitale, gli uomini con livelli moderati o alti avevano un rischio 2,7 volte maggiore di un attacco di cuore entro cinque anni, un rischio 2,25 più alto entro 10 anni e un rischio 2,1 più elevato entro 14 anni (p per tutti <0,05).

Quando l’analisi è stata controllata per i fattori sociali (istruzione, occupazione e stato civile) e età, l’influenza dell’esaurimento vitale sul rischio di infarto è diminuita ma è rimasta statisticamente significativa. Per esempio, rispetto a quelli senza esaurimento vitale, gli uomini con livelli moderati o alti avevano il 16% di probabilità in più di avere un infarto del miocardio in 14 anni di follow-up rispetto a quelli senza dopo aver aggiustato per i fattori sociali e l’età (p <0,05).

Nell’analisi aggiustata, il rischio di un attacco cardiaco legato all’esaurimento era più alto negli uomini mai sposati, divorziati e vedovi rispetto agli uomini sposati – con hazard ratio di 3,7, 4,7, 7,0, rispettivamente. Il rischio di un attacco di cuore legato all’esaurimento era 2,2 volte più alto in quelli con un’istruzione elementare rispetto agli uomini con una laurea. Gli uomini di mezza età erano più colpiti degli uomini più giovani: rispetto ai 24-34enni, il rischio di un attacco di cuore legato all’esaurimento era 3,8 volte superiore nei 45-54enni e 5,9 volte superiore nei 55-64enni.

Per quanto riguarda l’influenza dello stato civile sulla relazione tra esaurimento e attacco di cuore, il dottor Panov ha detto: “Vivere da soli indica meno supporto sociale, che sappiamo dai nostri studi precedenti è un fattore di rischio indipendente per l’infarto del miocardio e l’ictus”.

Egli ha notato che i risultati indicano un modello in cui lo svantaggio sociale si riferisce all’esaurimento vitale, che è associato a un maggiore rischio di malattie cardiache. “La relazione dell’esaurimento con eventi cardiovascolari minacciosi dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del rischio”, ha detto.

Panov ha concluso: “Gli sforzi per migliorare il benessere e ridurre lo stress a casa e al lavoro possono aiutare a ridurre l’esaurimento vitale. Il coinvolgimento in gruppi della comunità è un modo per aumentare il sostegno sociale e diventare meno vulnerabili allo stress. Insieme a uno stile di vita sano, queste misure dovrebbero essere benefiche per la salute del cuore”.

