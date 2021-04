Doraemon diventa verde per Uniqlo

Doraemon diventa verde nell’ambito della nuova campagna Uniqlo pensa all’ambiente: il personaggio dei manga è stato scelto come ambasciatore ufficiale dell’iniziativa

Il marchio globale di abbigliamento giapponese Uniqlo, con sede anche in Italia a Milano, ha annunciato in un comunicato stampa di aver nominato il popolare personaggio manga ‘Doraemon’, per l’occasione reso di colore verde, ‘ambasciatore’ della campagna dell’azienda a favore dell’ambiente.

L’iniziativa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha lo scopo di trasmettere nei vari Paesi in cui il marchio è presente il messaggio aziendale di sostenibilità ambientale, riassunto nello slogan ‘Cambiare il futuro attraverso il potere dell’abbigliamento’.

“Siamo lieti di collaborare con Doraemon, in quella che è per noi una iniziativa molto sentita. Negli ultimi due decenni Uniqlo ha intrapreso numerose campagne di sensibilizzazione verso i temi ambientali. Riteniamo che l’impatto della pandemia, le trasformazioni sociali e l’evoluzione degli atteggiamenti dei consumatori rendano più importante che mai collaborare con le persone per guidare un cambiamento sociale positivo”, ha dichiarato il Senior Executive Officer di Fast Retailing e ideatore della campagna Koji Yanai.