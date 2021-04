Covid: Pfizer sperimenta un antivirale orale

Covid-19: Pfizer avvia gli studi clinici per un antivirale orale. Sperimentazione sugli adulti per valutare la sicurezza e la tollerabilità

Pfizer ha annunciato che sta procedendo a dosi ascendenti multiple dopo aver completato il dosaggio di dosi ascendenti singole in uno studio di Fase 1 su adulti sani per valutare la sicurezza e la tollerabilità di un nuovo antivirale terapeutico orale per la SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19. Questo studio di fase 1 viene condotto negli Stati Uniti.

Il candidato clinico antivirale orale PF-07321332, un inibitore della proteasi SARS-CoV2-3CL ha dimostrato una potente attività antivirale in vitro contro la SARS-CoV-2, così come un’attività contro altri coronavirus, suggerendo un potenziale utilizzo nel trattamento della COVID-19 così come un potenziale utilizzo per affrontare future minacce di coronavirus.

Mikael Dolsten, MD, PhD, Chief Scientific Officer e Presidente, Worldwide Research, Development and Medical di Pfizer ha detto “Abbiamo progettato PF-07321332 come una potenziale terapia orale che potrebbe essere prescritta al primo segno di infezione, senza richiedere che i pazienti siano ricoverati o in terapia critica. Allo stesso tempo, il candidato antivirale endovenoso di Pfizer è una potenziale nuova opzione di trattamento per i pazienti ospedalizzati. Insieme, i due hanno il potenziale per creare un paradigma di trattamento end-to-end che integra la vaccinazione nei casi in cui la malattia si verifica ancora”.

Gli inibitori della proteasi si legano a un enzima virale (chiamato proteasi), impedendo al virus di replicarsi nella cellula. Gli inibitori della proteasi sono stati efficaci nel trattamento di altri patogeni virali come l’HIV e il virus dell’epatite C, sia da soli che in combinazione con altri antivirali. Le terapie attualmente in commercio che hanno come obiettivo le proteasi virali non sono generalmente associate alla tossicità e come tale, questa classe di molecole può potenzialmente fornire trattamenti ben tollerati contro COVID-19.

Lo studio di Fase 1 e’ un trial randomizzato, in doppio cieco, condotto in aperto, controllato con placebo, a dose singola e multipla in adulti sani che valuta la sicurezza, la tollerabilita’ e la farmacocinetica di PF-07321332.

L’inizio di questo studio è supportato da studi preclinici che hanno dimostrato l’attività antivirale di questo potenziale terapeutico first-in-class SARS-CoV-2 progettato specificamente per inibire la replicazione del virus SARS-CoV2. La struttura di PF-07321332, insieme ai dati preclinici, sarà condivisa in una sessione COVID-19 del meeting primaverile dell’American Chemical Society il 6 aprile.

Pfizer sta anche studiando un inibitore della proteasi somministrato per via endovenosa, PF-07304814, che è attualmente in un trial multidose di Fase 1b in partecipanti a studi clinici ospedalizzati con COVID-19.