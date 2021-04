“Tigre” di Paul Giorgi ha anche un video

Online su YouTube il videoclip di “Tigre”, il nuovo singolo di Paul Giorgi disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Dopo l’anteprima con DLSO, è disponibile ovunque il video per Tigre, il singolo di debutto di Paul Giorgi pubblicato per Le Siepi Dischi, Believe Digital. Un progetto atipico che, tra influenze che derivano dal lo-fi americano, dall’indie-rock britannico e dal cantautorato italiano, svela il mondo sentimentale urbano-tropicale di Paul Giorgi, che ci fa entrare nella sua personalissima giungla musicale in attesa di un disco di prossima uscita.

Brano e video sono come una coppia di ballerini. Tra loro quando cʼè unʼalchimia particolare è lampante, ti lascia incollato allo schermo senza accorgertene. Almeno così capita con me che sono affezionato ad un tipo di cinema “romantico”. Credo ci siano i ballerini che fanno classica e ok sono bravissimi poi ci sono due tipi al pub magari un poʼ ubriachi che ti fanno dire “wow ma chi sono questi”. Preferisco i secondi. Il videoclip di Tigre è stato girato in un locale di Ascoli Piceno chiamato “La Cereria”. Avevamo voglia di registrare una cosa semplice anche visto il periodo non proprio felice. Andrea Giancarli ha diretto le clip, Daniele Castelli ha pensato alla fotografia e Giulia Canala ha curato e allestito le intere scene, dagli alberi di carta agli animali, bellissimi. Io, Andrea e Daniele ci siamo conosciuti in realtà sul set di una web-serie dove poi ne scrissi la colonna sonora. Andre adora Lynch e ci prendiamo sempre benissimo quando lavoriamo. Daniele sa fare le imitazioni ed è segretamente innamorato di Batman. (Paul Giorgi)

BIOGRAFIA

Paul Giorgi nasce il 19 maggio del 1995 ad Ascoli Piceno nelle Marche. Inizia a fare musica all'età di 5 anni. Esce dalle superiori e, nonostante la passione per la musica, si iscrive a ingegneria. Nel frattempo, però, si diploma anche in chitarra con la Music Academy e un giorno si imbatte per caso in un concorso musicale nel quale vince una borso di studio per autori al Cet di Mogol. Nel mentre, la carriera universitaria va male e la lascia per dedicarsi completamente alla musica nel duplice ruolo di cantautore e produttore per altri artisti della sua città. Nel 2020, rimasto a casa il più del suo tempo per un virus diffuso su scala globale, scrive e registra un album "animalesco" che verrà seguito dall'ennesima etichetta indipendente e che vedrà la luce nel corso di quest'anno. https://www.instagram.com/paulgiorgi/