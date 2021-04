Pokémon GO: MegaLopunny protagonista a Pasqua

MegaLopunny protagonista nei megaraid dell’evento di Pasqua di Pokémon GO: ecco tutte le informazioni per i giocatori

Arriva un nuovo evento di Pasqua su Pokémon GO. Dalle 10:00 di domenica 4 aprile alle 20:00 di giovedì 8 aprile MegaLopunny farà la sua comparsa per la prima volta nei megaraid. Inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Chansey, Happiny e altri Pokémon appariranno con corone di fiori indosso.

Tutte le info

Pikachu con una corona di fiori indosso, Exeggcute, Marill, Plusle, Minun, Buneary, Bunnelby e tanti altri. Con un po’ di fortuna, potrete incontrare un Bunnelby cromatico. Chansey apparirà più spesso allo stato selvatico con una corona di fiori indosso. Anche Happiny ne avrà una, ma si schiuderà dalle Uova. Se farete evolvere un Chansey con una corona di fiori indosso in Blissey , anche quest’ultimo la indosserà. Con un po’ di fortuna, potrete incontrare Chansey o Happiny nelle loro forme cromatiche.

: Exeggcute, Eevee, Pichu, Togepi, Azurill, Buneary e Happiny con corone di fiori indosso e Munchlax, Rufflet e Bunnelby. MegaLopunny apparirà per la prima volta nei megaraid in Pokémon GO. Anche altri Pokémon a tema primaverile appariranno nei raid. Inoltre, nel negozio saranno disponibili oggetti avatar ispirati a MegaLopunny.

troverete adesivi per i pacchi amicizia a tema esclusivi dell’evento. Completando i compiti di ricerca sul campo esclusivi dell’evento si potranno incontrare Azumarill, Rufflet e tanti altri.

Completando la sfida di collezione a tema durante l’evento (collezionando i Pokémon in evidenza) si potrà ricevere Fortunuovo, energia di MegaLopunny e PE.

Bonus

Caramelle da schiusa raddoppiate

Fortunuovo della durata di un’ora

Distanza per la schiusa delle Uova dimezzata quando vengono posizionate all’interno di un’Incubatrice Uova durante l’evento