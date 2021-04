Michele D’Ignazio in libreria con “Il mio segno particolare”

“Il mio segno particolare” è il nuovo libro di Michele D’Ignazio, fuori per Rizzoli: la storia vera dell’autore la cui infanzia è passata dentro e fuori dagli ospedali

In libreria per Rizzoli il nuovo romanzo dell’autore cosentino Michele D’Ignazio che racconta la sua storia e di come una malattia rara, il nevo congenito, detto neo gigante, sia diventata la sua forza. Un racconto che con ironia e leggerezza insegna ai ragazzi ad accettare se stessi e superare le fatiche della vita.

Michele nasce il 7 gennaio 1984. I suoi genitori non vedono l’ora di conoscerlo, di prenderlo in braccio, di portarlo a casa. Ma quando lo vedono per la prima volta restano… stupiti! Sulla schiena il piccolo ha un neo gigante a forma di mantello, proprio come quello dei supereroi. Iniziano così mille avventure, dentro e fuori dagli ospedali, con medici, sale operatorie e infiniti rotoli di garze. Con ironia e leggerezza Michele oggi ci racconta la sua vita a pois, svelandoci le tante emozioni che ha vissuto e descrivendo tutti quei grandi che lo hanno aiutato quando lui era piccolo. Che gli sono stati accanto, con coraggio, sensibilità e allegria. E che gli hanno dato la spinta a diventare la persona che è oggi, uno scrittore attento alla bellezza di tutti i segni particolari e amico dei bambini, a cui non smette di raccontare storie.

Michele D’Ignazio nato a Cosenza nel 1984, è l’autore del longseller Storia di una matita e dei suoi seguiti, Storia di una matita. A scuola e Storia di una matita. A casa. Con Rizzoli ha pubblicato anche Pacunaimba. L’avventuroso viaggio di Santo Emanuele, Il secondo lavoro di babbo Natale e Babbo Natale fa gli straordinari, con le illustrazioni di Sergio Olivotti.

pp. 150

€ 15,00

Dagli 8 anni