“Mi manca” è il nuovo singolo di Popluc

“Mi Manca” è il secondo singolo di PopLuc. La canzone è un’intensa riflessione sul vero valore della vita in cui il cantautore si è lasciato andare nella stesura del testo, poiché ha vissuto in prima persona gli eventi narrati.

E’ una dichiarazione pubblica su un periodo buio della vita del musicista e senza troppi giri di parole si affrontano difficili temi come la solitudine, il bullismo, il timore di perdere qualcuno, le differenze sociali, la depressione e il suicidio, trasformando dei tabù in solidi messaggi di speranza, con lo scopo di farsi sentire da una società ormai pigra e fredda.

Così nel ritornello si canta la frase “mi manca l’aria”, proprio per sottolineare la difficoltà enorme che si prova nel tentare una risalita verso la luce. Tutte queste emozioni vengono raccontate attraverso una melodia dolce e nostalgica, caratterizzata da un incisivo mix di archi e chitarre distorte, che gridano insieme alla voce di PopLuc. È forse il brano più introspettivo dell’artista ed è accompagnato da un video molto singolare.

è un cantautore romano, autore di canzoni e poesie. Inizia il suo percorso musicale all’età di 14 anni, suonando la batteria. Poco dopo, lascia il mondo delle percussioni per la chitarra. Nel 2008 inizia gli studi presso l’accademia Saint Louis College Of Music di Roma. Dopo 5 anni, inizia le sue prime esperienze con vari gruppi musicali. Nel 2011, registra un album presso i prestigiosi Revolver Studios (Attuale Bloom Studio) di Guidonia (Zarrillo, Zucchero, Marina Rei, Fabrizio Moro, Max Gazzé). Nello stesso anno, partecipa ad importanti concorsi, come: Area Sanremo e il Tour Music Fest di Mogol. Nel 2013, diventa il frontman della band Jesters And Killers, con il quale vince il Vida Music Contest e il festival Anime di Carta. Con i Jesters, PopLuc realizza due album: Brains Off (prodotto da One More Lab) e Radio Market Collapse – Concept-Album (prodotto da 20hz Sound). Nel 2016, i Jesters And Killers si sciolgono e PopLuc prosegue con un progetto solista, dalle sonorità pop e rock.Nasce così il marchio. Nel 2018, dopo aver ricevuto riconoscimenti in concorsi letterari come “Voci Versate” della Aletti Editore, lancia il primo inedito “”, che ottiene ben 78.000 views su YouTube.Nel 2020,firma un contratto discografico con, con cui pubblica il suo singolo d’esordio ufficiale “” e l’ultimissimo ““.

