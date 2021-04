Dolore toracico: diagnosi infarto sottostimate nelle donne

Il dolore toracico è diagnosticato in maniera sbagliata soprattutto nelle donne secondo una ricerca presentata all’ESC Acute CardioVascular Care 2021

Il dolore al torace è diagnosticato in modo errato nelle donne più frequentemente che negli uomini, secondo una ricerca presentata all’ESC Acute CardioVascular Care 2021, un congresso scientifico online della European Society of Cardiology (ESC). Lo studio ha anche scoperto che le donne con dolore al petto avevano più probabilità degli uomini di aspettare oltre 12 ore prima di cercare aiuto medico.

“I nostri risultati suggeriscono un divario di genere nella prima valutazione del dolore toracico, con la probabilità di infarto sottovalutata nelle donne”, ha detto l’autore dello studio Dr. Gemma Martinez-Nadal dell’Hospital Clinic di Barcellona, Spagna. “Il basso sospetto di attacco di cuore si verifica sia nelle donne stesse che nei medici, portando a maggiori rischi di diagnosi tardiva e diagnosi errata”.

Questo studio ha esaminato le differenze di genere nella presentazione, nella diagnosi e nella gestione dei pazienti ammessi con dolore toracico a un dipartimento di emergenza tra il 2008 e il 2019. Sono state raccolte informazioni sui fattori di rischio per un attacco cardiaco, tra cui ipertensione e obesità. I ricercatori hanno registrato la diagnosi iniziale del medico dopo la prima valutazione di ogni paziente, che si basava sulla storia clinica, l’esame fisico e un elettrocardiogramma (ECG) e avviene prima di altri esami come quelli del sangue.

“Abbiamo avuto la prima impressione del medico se il dolore al petto aveva una causa coronarica o un’altra origine come l’ansia o un disturbo muscolo-scheletrico”, ha spiegato il dottor Martinez-Nadal.

Un totale di 41.828 pazienti con dolore al petto sono stati inclusi, di cui il 42% erano donne. L’età mediana era di 65 anni nelle donne e 59 anni negli uomini. Le donne avevano una probabilità significativamente maggiore di presentarsi in ritardo all’ospedale (definito come l’attesa di 12 ore o più dopo l’inizio dei sintomi): questo si è verificato nel 41% delle donne rispetto al 37% degli uomini.

“Questo è preoccupante perché il dolore al petto è il sintomo principale di un ridotto flusso di sangue al cuore (ischemia) perché un’arteria si è ristretta”, ha detto Martinez-Nadal. “Può portare a un infarto del miocardio che ha bisogno di un trattamento rapido”.

Nella diagnosi iniziale del medico, la sindrome coronarica acuta era più probabilmente considerata la causa del dolore al petto negli uomini rispetto alle donne. In particolare, nel 93% dei pazienti, l’ECG non ha fornito una diagnosi definitiva. In questi pazienti, il medico ha notato una probabile sindrome coronarica acuta (ACS) nel 42% dei casi – quando analizzato in base al sesso, la probabile ACS è stata notata nel 39% delle donne e nel 44,5% degli uomini (p<0,001). Il sospetto significativamente più basso di ACS nelle femmine è stato mantenuto indipendentemente dal numero di fattori di rischio o dalla presenza di dolore toracico tipico.

Martinez-Nadal ha detto: “Nella prima impressione del medico, le donne avevano più probabilità degli uomini di essere sospettate di un problema non ischemico. Fattori di rischio come l’ipertensione e il fumo dovrebbero instillare un maggiore sospetto di possibile ischemia nei pazienti con dolore toracico. Ma abbiamo osservato che le donne con fattori di rischio avevanp ancora meno probabilità degli uomini di essere classificate come ‘probabile ischemia'”.

Nelle donne, il 5% delle ACS è stato inizialmente mal diagnosticato, mentre negli uomini, il 3% delle ACS è stato inizialmente mal diagnosticato (p<0,001). Dopo l’ analisi multivariata, il sesso femminile era un fattore di rischio indipendente per un’impressione iniziale di non-ACS.

Martinez-Nadal ha concluso: “L’infarto è stato tradizionalmente considerato una malattia maschile, ed è stato poco studiato, sottodiagnosticato e sottotrattato nelle donne, che possono attribuire i sintomi a stress o ansia. Sia le donne che gli uomini con dolore al petto dovrebbero cercare urgentemente aiuto medico”.

