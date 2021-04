Amici 20: stasera eliminazioni a sorpresa

Stasera in prima serata su Canale 5 il terzo serale di Amici 20: ecco cosa accadrà nella puntata tra eliminazioni choc e ballottaggi (SPOILER)

Come per le altre puntate il terzo Serale di Amici 20 è stato registrato e, anche questa volta, sono 2 gli allievi che dovranno abbandonare il programma.

Come accaduto per Leonardo nella scorsa puntata, in molti non hanno digerito la nuova eliminazione, che ha visto andarsene uno dei ragazzi più amati di quest’anno. Il terzo serale di Amici 20 andrà in onda stasera, in prima serata su Canale 5.

Con la Dire Giovani (www.diregiovani.it) qualche anticipazione su quello che vedremo (ATTENZIONE SPOILER!)

Ospiti

Tornano Pio e Amedeo. Ospite speciale la cantautrice Madame, che si esibirà con il suo singolo sanremese Voce.

GLI ELIMINATI

Il primo scontro del terzo serale di Amici 20 ha visto sfidarsi la squadra di Arisa-Cuccarini contro Zerbi-Celentano. A perdere sono quest’ultimi. Al ballottaggio vanno Sangiovanni, Tommaso, Enula. Il ballerino Tommaso è il primo eliminato della serata.

Nel secondo scontro si sfidano per la seconda volta Arisa-Cuccarini contro Zerbi-Celentano. Vince ancora Arisa-Cuccarini. Al ballottaggio vanno Deddy, Sangiovanni e Serena. Deddy è il primo a rischio eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro Arisa-Cuccarini sfida la squadra Pettinelli-Peparini.

Ad uscire sconfitto è il team Arisa-Cuccarini. Al ballottaggio finiscono Tancredi, Rosa e Martina. Si salvano Martina e Tancredi, Rosa è a rischio eliminazione.

La puntata termina con il ballottaggio, in lacrime, tra Deddy e Rosa. Il risultato di questa votazione sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.