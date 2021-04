Sabato Santo in campo per la Pallamano Crotone

Domani alle ore 19 la Pallamano Crotone impegnata nel recupero del match della seconda giornata di campionato contro Fasano

Vigilia di Pasqua in campo. Non potevano chiedere di meglio i giocatori della Pallamano Crotone che vogliono sempre giocare. Sabato pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 19 si recupera la seconda di campionato, che si sarebbe dovuta giocare lo scorso venti febbraio, contro il Fasano. Il rinvio è stato chiesto dalla società pugliese perché alcuni dei membri della squadra erano risultati positivi al Covid-19. Per questo motivo il Fasano ha saltato praticamente tutto il girone di andata che sta recuperando in questo periodo. Chiusa questa fase si riprenderà poi con la terza giornata del girone di ritorno e le prime due saranno poi recuperate alla fine.

Un’incognita la forma atletica della Pallamano Crotone che prima della sosta forzata stava viaggiando a gonfie vele, ora lo stop potrebbe avere influito su quel ritmo partita che la squadra aveva finalmente trovato. Un’incognita è rappresentata anche dagli avversari che fino ad ora non si sono praticamente visti, quindi non si sa cosa aspettarsi.

È chiaro che la Pallamano Crotone imposterà la sua partita fatta di grinta, voglia e corsa, una partita assolutamente da vincere per restare in scia alla capolista Putignano. Ha iniziato questo campionato a fari spenti, poi però la squadra pitagorica ha disputato un gran bel girone di andata perdendo, ma giocandosela fino alla fine, solo contro la capolista. Se l’appetito vien mangiando quindi vuole continuare stupire e tentare l’impresa che se il Putignano ha ormai un vantaggio importante che gli permette di affrontare questo girone di ritorno con relativa tranquillità. La Pallamano Crotone dal canto suo dovrà vincerle tutte, specie lo scontro diretto al Palakrò, e sperare in un passo falso, ma anche mezzo, della capolista. Intanto c’è da battere il Fasano e una sola cosa è certa, Gentile e compagni faranno di tutto per conquistare la piena posta in palio e trascorrere una Pasqua molto più felice.