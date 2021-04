La raccolta dei M.I.L.F. omaggia i grandi del rock

“ROCK REVISITED VOL.1”, disponibile online, è la prima delle due raccolte omaggio della band dei M.I.L.F. ai grandi della storia del rock

Un EP di cinque brani omaggio ai grandi del rock: da David Bowie ai Creedence Clearwater Revival per passare ai The Cult, i Mr. Big e concludere con i The Beatles, questi gli artisti che fanno parte della prima raccolta di cover the M.I.L.F!

*ZIGGY STARDUST* David Bowie

“Ziggy Stardust è la canzone che descrive uno dei tanti alter ego di David Bowie. Il personaggio di Ziggy un po’ rockstar e un po’ extraterrestre, racchiude nella sua figura molti aspetti conosciuti di artisti famosi: da Jimi Hendrix, fino a Legendary Stardust Cowboy (da cui prende il cognome il personaggio). Chi non vorrebbe essere Ziggy?

*FORTUNATE SON* Creedence Clearwater Revival

“Fortunate Son è una canzone che critica fortemente la casta ed i suoi privilegi. Fu scritta nel ’69 al tempo della guerra in Vietnam ed in quel caso si riferiva al privilegio dei ranghi alti che esentavano i propri figli dalla leva obbligatoria del tempo. Oggi, come ieri, il malaffare e le “amicizie” rappresentano il vero problema della società moderna. E’ parso dunque doveroso ai M.I.L.F. onorare non solo una band che si è esposta in prima persona scrivendo questa canzone in un periodo che fino a poco tempo prima limitava le libertà degli individui, ma al tempo stesso una canzone che nonostante l’età risulta fortemente contemporanea”

*RAIN* The Cult

“Rain è un brano senza tempo al quale la band fiorentina ha deciso di dare omaggio cercando di ricreare le stesse sensazioni e lo stesso tipico sound che ne ha contraddistinto il successo nel 1985, mantenendo il sapore originale del pezzo ne ha dato un tono personale.

*DADDY, BROTHER, LOVER, LITTLE BOY* Mr.Big

“Immancabile all’interno di questo EP un omaggio ai Mr.Big. Un gruppo hard rock che può essere inseriti tra i big anni ’90, e non solo, molto tecnico e caratterizzato da forti armonie vocali. La canzone scelta è un insieme di energia, tecnica e stile che ben si rifà al concetto dei M.I.L.F di “canzoni che spaccano!”

*WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS* The Beatles

“While My Guitar Gently Weeps, è la cover del celebre brano dei Beatles scritto da George Harrison. L’omaggio ai Fab 4 è un dono che la band fiorentina ha deciso di fare alla figlia del loro manager: la canzone, che fa da ninna nanna alla bimba e la tranquillizza, si è velocemente trasformato in un singolo.”

BIOGRAFIA

I M.I.L.F. (Make It Long and Fast) nascono nel 2010 come un nuovo ed eccitante progetto che include un mix di Hard/Rock, Glam/Metal e Punk, e nel 2012 esordiscono con “Let’s Roll”, un EP che riscuote numerosi complimenti dalla critica.

Nel 2016 firmano il loro primo contratto discografico con la Buil2Kill Records, dando alla luce “More Than You“, un disco carico di energia e passione.

A Marzo 2018, insieme all’uscita del singolo “Hottest Dream“, la band annuncia di aver firmato un contratto di management con Sorry Mom!

Nel 2019 firmano con Volcano Records & Promotion con la quale esce l’album “Rolling Thunder” a inizio 2020, lavoro molto amato dalla critica sia per la sua carica, sia per la notevole produzione.

Nello stesso anno firmano un contratto editoriale con The Saifam Group (società che collabora con prestigiosi partner italiani ed internazionali come Sony ATV Publishing. Sony Music, Warner Music, Mediaset – RTI Spa e molti altri).

La band ha recentemente cambiato line up ed è ora composta da Simone Galli (Voce), Zip Faster (chitarra, cori), Ciccio (chitarra, chitarra acustica, cori), Laura Fedi (basso) e Mirco Tersigni (batteria).

ASCOLTA “ROCK REVISITED VOL.1”!

Spotify: https://spoti.fi/2OrSq4z

ITunes: https://apple.co/30A8eV8

Deezer: https://bit.ly/3rFBZA5

Amazon: https://amzn.to/3eypbb0

www.facebook.com/ MILFROCK