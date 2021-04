“Gola” è il nuovo brano di Chiara Crystal

Chiara Crystal online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Gola”: il brano avvia la collaborazione artistica con il Maestro Adriano Pennino

Si intitola “Gola” il nuovo singolo di Chiara Crystal che ha visto l’inizio di una straordinaria collaborazione artistica con il Maestro Adriano Pennino, il quale ha curato gli arrangiamenti ed anche lo stile vocale dell’Artista.

“Gola“ è la sintesi in chiave minimalista di “Un nodo alla gola”, ed è un mix di elementi autobiografici, che il testo ben evidenzia, con elementi della tradizione musicale italiana ed anche elementi più elettronici e moderni che si sono armonizzati nella composizione e nell’arrangiamento. Il brano ha un titolo diretto, perché fa riferimento all’esperienza personale dell’autrice: parla di attacchi di panico e della ricerca di luce, anche nell’ombra dei nostri fantasmi. Ed è stato composto proprio cosi: “una notte, in un momento di difficoltà, mi risuonava nella mente questa melodia, con la voglia di buttare fuori ciò che sentivo e, allo stesso tempo, la voglia di superare questo momento a tutti i costi”.

Questo e ciò che dice l’Artista e considera “Gola” una sorta di canzone/medicina, che può essere “ingerita” o meglio ascoltata quasi come “dose di coraggio” per ritrovare l’alba, la luce dopo aver guardato in faccia le proprie difficoltà e, di conseguenza, noi stessi. Il messaggio, infatti, è quello di vivere le difficoltà come segnale che deve spingerci a ricercare ciò che siamo, ad avere coraggio e forza di volontà per riuscire a sentire ciò che di bello c’è nelle nostre vite, senza aspettare che “la paura finisca prima che sorge il sole”.

Biografia

Chiara Patalano, in arte Chiara Crystal, è una giovane Artista campana di 25 anni (cantante, pianista, autrice e compositrice) che nel 2019 si è diplomata anche in danza moderna ed allo stesso tempo studia anche Psicologia all’Università dove è prossima alla laurea.

Nel febbraio 2020 è uscito il suo primo singolo “Un particolare” con la Sonos Music Records (Etichetta Discografica della Maffucci Music), brano per buona parte autobiografico e introspettivo di cui l’Artista ha realizzato un videoclp dal forte taglio psicologico. Ad aprile, in pieno periodo di lockdown, ha pubblicato “Come in un film”, brano sul Covid-19 che si rivolge ai giovani ed al loro futuro (di spessore la versione per voce e pianoforte con il Maestro Ermanno Corrado). A luglio ha pubblicato il suo secondo singolo ufficiale dal titolo “Namacissi”, un viaggio attraverso la propria camera, il nostro luogo di comfort che non è altro che la metafora del nostro mondo interiore e di quel mood che ci ha accompagnati in questo ultimo periodo di cyberipocondria.